2021, el año en que el que fallecieron estas figuras destacadas en España y el Mundo

En 2021 se apagaron las voces de Raffaella Carrà, Franco Battiato o Vicente Fernández, y hubo pérdidas significativas en otras áreas de la cultura, como el cine -Jean Paul Belmondo, Bertrand Tavernier y Christopher Plummer-, el diseño -Virgil Abloh y Elsa Peretti- o la arquitectura -Richard Rogers-.



Una larga lista de despedidas en la que destaca el adiós en el mes de julio a la gran Raffaella Carrà, una cantante que marcó toda una época en Italia, España y Latinoamérica, con éxitos como "Fiesta", "En el amor todo es empezar" o "Explota mi corazón", por su estilo explosivo y por una simpatía que cultivó sobre todo desde su faceta de presentadora de programas de televisión.



Apenas dos meses antes se había ido otro de los grandes nombres de la música italiana, uno de los compositores que difuminaron la barrera entre alta y baja cultura, Franco Battiato. Llevaba años retirado de la escena pública y dejó como legado treinta discos de estudio como "La voce del padrone" y canciones que se tornaron en himnos como "Voglio vederti danzare" o "Cetro di gravità permanente".



La leyenda de las rancheras, Vicente Fernández, dejaba una sensación de vacío en la música mexicana, para el que era considerado como uno de los grandes ídolos y cuya muerte ha puesto el broche final a la época dorada de las rancheras, a las que contribuyó con grandes reinterpretaciones de temas como "El Rey", o con canciones como "Volver, Volver".



Fallecía además el "Padrino de la Salsa", el dominicano Johnny Pacheco, clave para forjar esta música en los barrios de Nueva York en la década de los sesenta, cuando fundó la banda "Fania All Stars". Desde Celia Cruz a Ray Barreto, entre otros doscientos artistas de renombre formaron parte con este sello, que ayudó a perfilar la música latina de la época.



En marzo murió un pionero del reggae, Neville Livingston, más conocido como "Bunny Wailer" y uno de los miembros originales de la banda "The Wailers" junto a Bob Marley.



Y en agosto se fue el dandi de The Rolling Stones, Charlie Watts, uno de los grandes baterías de la historia, el miembro más reservado de una banda de personalidades excesivas y la "roca" de los Stones, como le calificó Paul McCartney.



Pero no solo la música ha perdido grandes nombres, también lo hacía el cine con la partida de Jean Paul Belmondo, la sonrisa sempiterna del cine francés. El actor protagonizó desde filmes de autor de la "nouvelle vague" con Jean-Luc Godard o Louis Malle a cine de aventuras y acción como "El hombre del río" o "Borsalino".



El cineasta Bertrand Tavernier dejaba tras de sí, además de treinta filmes entre los que destacan por su fama internacional títulos como "Capitán Conan" o "La vida y nada más", sus críticas como experto cinéfilo, que perfiló con sus películas marcadas por el compromiso social la historia de Francia.



Christopher Plummer, protagonista en "Sonrisas y lágrimas" junto a la actriz Julie Andrews, también fallecía este 2021 tras casi una vida entera trabajando frente a las cámaras, convirtiéndose en el actor de más edad en ganar un Óscar por su papel en "Begginers" (2010) a los 82 años.



El director de cine cubano Juan Carlos Tabío, coautor de filmes como "Guantanamera" o "Fresa y Chocolate", nos dejó 41 documentales y cintas de ficción, además de haber sido uno de los estandartes de la historia del cine cubano.



Conocida por su participación en "Harry Potter" o su papel en la serie "Peaky Blinders", la actriz británica Helen McCrory fallecía este año, al igual que Nathalie Delon, y Paul Ritter, actor en series como "Chernobyl" o películas como "Quantum of Solace", de James Bond, una saga en la que también participó Yaphet Kotto, primer villano negro de la serie de películas y otra de las despedidas de este 2021.



La pluma de la escritora Anne Rice, una de las reinas del horror gótico y autora de la novela "Entrevista con el vampiro" y la serie de libros "Crónicas Vampíricas" se apagaba este 2021, al igual que la del estadounidense Noah Gordon, autor conocido internacionalmente por su novela "El médico", trasladada también al cine.



El mundo de la moda perdía a Elsa Peretti, exmodelo y diseñadora de joyas italiana, además de uno de los rostros visibles de Tiffany &Co., firma para la que trabajaba desde mediados de los años setenta y junto a la que trazó nuevos códigos en el diseño de joyas.



La moda ha lamentado además la pérdida del diseñador Alber Elbaz, que marcó la industria con sus minivestidos tipo cóctel. Virgil Abloh, director creativo de Louis Vuitton y de su propia firma, Off White, también partía tras convertirse en uno de los diseñadores más aclamados de los últimos años.



El 2021, un año duro para el mundo de la cultura llega ahora a sus últimos días con la muerte de otros dos grandes nombres: el arquitecto británico Richard Rogers, responsable de la T4 del aeropuerto Madrid-Barajas o el Centro Georges Pompidou de París, y la escritora y periodista estadounidense Joan Didion, representante del "Nuevo periodismo" y dueña de una aguda mirada crítica y feminista.

ESPAÑA

2021 ha sido el año en el que España se estremeció con la pérdida de Verónica Forqué, pero también con la de grandes compañeras de profesión como Pilar Bardem o nombres determinantes en la cultura como Almudena Grandes, Carmen Laffón, Antón García Abril o Alfonso Sastre.



El fallecimiento de la actriz Verónica Forqué conmocionaba a sus compañeros de profesión y a la sociedad española en su conjunto. Se iba una de las sonrisas eternas del cine español con cuatro premios Goya y películas emblemáticas como "Kika" o "La vida alegre".



También nos dejaba este año Pilar Bardem, con una trayectoria de más de 80 largometrajes entre los que figuran "Carne trémula", con la que ganó el Goya a mejor actriz de reparto en 1995, o "María Querida" y "Sin noticias de Dios". De familia de actores, era hermana de Juan Antonio Bardem y madre de Carlos y Javier Bardem.



Se apagaba la sonrisa irónica del actor y humorista Enrique San Francisco, dejando inconclusa así la gira de su espectáculo de humor "La penúltima", y una dilatada trayectoria en cine, teatro y televisión. Se dio a conocer en películas de Eloy de la Iglesia como "Colegas", y aprovechó su vis cómica en monólogos para "El club de la comedia".



Jordi Rebellón, conocido por su papel del "doctor Vilches" en la serie Hospital Central también fallecía este año, al igual que Juan José Otegui, conocido por sus trabajos en papeles secundarios bajo las direcciones de Fernando Trueba, Vicente Aranda o Pedro Almodóvar, con quien participó en "Todo sobre mi madre" y "Tacones lejanos".



Otra pieza clave en el teatro como dramaturgo y guionista fue el escritor Alfonso Sastre, galardonado con el Premio Nacional de Teatro en 1985 y considerado uno de los estandartes de la "Generación del 50", cuyo primer éxito fue "Escuadra hacia la muerte", obra censurada en su tercera representación y que precedió a "La Mordaza".



Autora de grandes obras como "Malena es un nombre de tango", "Los aires difíciles" o "Las edades de Lulú", la literatura sufría la pérdida de la escritora Almudena Grandes, una de las narradoras españolas con mayor proyección internacional, además de una de las voces literarias más comprometidas con el feminismo.



Determinantes y últimas voces en la "Generación del 50", partían este año el poeta valenciano Francisco Brines, galardonado con el Premio Cervantes o el Premio Nacional de Literatura y su coetáneo Caballero Bonald, poeta del exilio que marcó la poesía con su obra inconformista "Manual de infractores".



Y también se fue otro Premio Cervantes, Joan Margarit, uno de los poetas más leídos en lengua catalana, así como el lexicógrafo y académico de la Real Academia Española (RAE) Manuel Seco, el filósofo y ensayista Antonio Escohotado o el periodista y escritor Jorge Martínez Reverte.



La arquitectura perdía a Oriol Bohigas, gran artífice del urbanismo barcelonés moderno y responsable de más de 500 proyectos de arquitectura, urbanismo y diseño, un ámbito que marcó el también fallecido diseñador gráfico Alberto Corazón, autor de logotipos tan emblemáticos como el de la ONCE o el equipamiento público de Cercanías (Renfe).



La pintura y el arte despedían a Carmen Laffón, considerada como una de las mejores artistas de la pintura española en la segunda mitad del siglo XX, además de a Luis Feito, uno de los impulsores del grupo El Paso, determinante en el arte abstracto español de finales de la década de los años cincuenta.



El compositor clásico y director de orquesta Cristóbal Halffter, una de las figuras claves en la música española del pasado siglo dejaba tras de sí más de cien composiciones entre música de cámara y coral, tras una vida dirigiendo orquestas como la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Londres o Nacional de Francia.



Su compañero Antón García Abril, autor de más de doscientas bandas sonoras entre cine y televisión con sintonías tan sonadas como la de "El hombre y la tierra" o "Los santos inocentes", también marcaba con su partida este 2021, tras consolidarse como uno de los maestros españoles en la música contemporánea.



El maestro de la gastronomía vasca, Luis Irizar, dejaba huérfano el mundo de los fogones durante este 2021, a los que llevaba consagrado desde los 17 años y que le llevaron a ser pionero en hacerse con una estrella Michelin en Euskadi, además de fundar la Primera Escuela de Hostelería del País Vasco.



Ángel Teruel, uno de los toreros más célebres de finales de los años 60, que llegó a salir por la puerta grande de Las Ventas en cuatro ocasiones, también fallecía este 2021, un año en el que la cultura ha quedado marcada en sus diferentes ámbitos por grandes pérdidas.



Y en los últimos días del año se ha conocido el fallecimiento en el mes de noviembre de Ágata Lys, una actriz que se dio a conocer como azafata del "Un, dos, tres", que reinó en la época del destape y que participó en títulos tan destacados como "Barrio" o "Taxi"