Diccionario de urgencia para el Sorteo de Navidad, desde trompetas a series

¿Qué pinta una trompeta en el sorteo extraordinario de Navidad? ¿Y una tolva? ¿Qué es una fracción? ¿Hay diferencia entre un billete y una serie? Aquí un pequeño diccionario de urgencia para resolver mañana las dudas y recapitular también algunas de las curiosidades y costumbres de este juego de azar.



Alambres: Cada uno de los alambres en que se ensartan, una vez extraídas del bombo, las bolas de los números premiados y las de sus premios correspondientes.



Billete: Cada billete está formado por diez décimos. Su importe total es de 200 euros (20 euros por décimo).



Copa: Recipiente ancho y transparente, en forma de copa, donde cae la bola que sale del bombo tras deslizarse por la trompeta.



Décimo: Es la unidad mínima del sorteo. Como su nombre indica, es la décima parte de un billete y es lo que se suele comprar en las administraciones y webs oficiales por un precio de 20 euros. De cada número hay 1.720 décimos.



Emisión: la emisión del sorteo extraordinario alcanza los 3.440 millones de euros, de los que un 70 % se repartirán en premios, lo que supone un total de 2.408 millones de euros.



Fracción: Es el número que se encuentra en el margen derecho de los décimos, que permite distinguir dos décimos aunque los números y las series sean iguales. Por tanto, cada serie contiene 10 décimos y 10 fracciones.



Gordo: Popularmente como se conoce al primer premio del sorteo navideño. Son cuatro millones de euros a la serie o, dicho de otro modo, 400.000 euros al décimo.



Hora: El sorteo comienzo a las nueve, aunque la tradición no escrita manda que se retrase unos minutos.



Imagen: La imagen de los billetes de este año es un óleo de Fra Angelico, "La Virgen de la granada".



Jugar: Hasta mañana no sabremos cuánto se han gastado los españoles en el más tradicional de las juegos de azar, con permiso de la quiniela.



Kilos: Popularmente los millones de euros del premio.



Lira: Aparato de diez varillas metálicas donde se ordenan las bolas. En la Lotería de Navidad hay 200 y cada una contiene 500 bolas.



Miércoles: Mañana es miércoles, el día de la salud y el dinero.



Natural: Los descorches de sidra natural ganan por goleada las celebraciones en las administraciones de lotería.



Contiene la Ñ: El madrileño colegio de San Ildefonso es uno de los centros docentes más antiguos de España. Pero es más conocido por sus alumnos: los niños de San Ildefonso, encargados de cantar en el sorteo y de entre ocho y catorce años.



Online: Las ventas online han revolucionado el sector desde hace años. Hoy se podrán comprar los décimos navideños por internet hasta las 22.00 horas.



Premios: Aparte de los grandes premios, la conocida como "pedrea" reparte un total de 1.794 premios con 1.000 euros por serie (cien euros por décimo).



Quintos: Hay ocho quintos premios con 60.000 euros por serie, por lo que por décimo son 6.000 euros.



Rápido: el sorteo es todo lo contrario a rápido. Su duración oscila entre los tres y cuatro horas



Serie: Conjunto formado por un billete de cada número que participa en el sorteo. Es decir, cada serie consta de 100.000 billetes.



Trompeta: Embudo o canal por donde se deslizan las bolas desde el bombo hasta la copa.



Contiene la U: Los números van desde el 00000 hasta el 99.999.



Valor: Los premios cuyo valor superen los 40.000 euros tendrán un gravamen del 20%.



Wanda: Si la suerte le sonríe, esta redactora irá a celebrarlo a su estadio rojiblanco, el Wanda Metropolitano.



Contiene la X: Los números más "sexis" o más vendidos suelen estar asociados a algún hecho de la actualidad. Este año ha sido el 19921, fecha de la erupción de La Palma, el año pasado fue el día en que se declaró el estado de alarma.



Contiene la Y: El organismo Loterías y Apuestas del Estado es el responsable de organizar el sorteo, que se celebra en España desde 1812.



Zamora: esta capital no ha cantado ni una sola vez el Gordo.