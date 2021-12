El presidente del Senado admite el veto del Gobierno a bajar IVA de peluquerías

Cargando el reproductor....

El presidente del Senado, el socialista Ander Gil, ha aceptado la disconformidad planteada por el Gobierno contra la propuesta de incluir en los presupuestos una bajada del IVA de los servicios de peluquería, por lo que finalmente no será votada en el Pleno de este martes.



Fuentes del Senado han confirmado a EFE que la propuesta de bajar el IVA a los servicios de peluquería y estética no se votará en la sesión de este martes, por lo que todo apunta a que los presupuestos quedarán aprobados de manera definitiva en la Cámara Alta.



Siete partidos registraron sendas enmiendas al presupuesto en el Senado para bajar el IVA a los servicios de peluquería y estética del tipo general (21 %) al reducido (10 %), unas iniciativas que fueron vetadas por el Gobierno por disminuir los ingresos.



Este lunes, la Mesa del Senado -con el voto clave del PNV, pese a ser socio prioritario del Ejecutivo- rechazó ese veto, lo que, en principio, permitía votarlas en el Pleno, pero el Gobierno presentó una disconformidad contra ese rechazo que ha sido aceptada por el presidente de la Cámara, con lo que las enmiendas quedan definitivamente excluidas.



El Pleno del Senado debate este martes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que previsiblemente no incorporará cambios y, por lo tanto, quedará definitivamente aprobado sin necesidad de volver al Congreso.