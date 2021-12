Hacienda siempre gana en el sorteo de Navidad: esto es lo que se lleva de cada premio

Cargando el reproductor....

Los ganadores del primer, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad que se celebra el próximo 22 de diciembre tendrán que abonar una parte de sus ganancias al pago de impuestos, una cantidad que se eleva hasta los 72.000 euros por cada décimo del "gordo".



Todos los premios organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), incluido el sorteo especial de Navidad, que superen los 40.000 euros están sujetos al pago de un gravamen especial, según recuerda la Agencia Tributaria en su página web.



Este impuesto se aplica en forma de retención, es decir, que la propia Selae detraerá del premio -ya sea décimo, fracción o cupón de lotería- el gravamen correspondiente en el momento del pago, de manera que los ganadores no tendrán que realizar ningún trámite adicional.



De acuerdo a la normativa actual, están exentos del gravamen especial de loterías todos los premios inferiores a 40.000 euros, mientras que superan ese importe, además de identificar al ganador, tendrán que tributar con un tipo del 20 % en la parte que exceda esta cifra.



Por ejemplo, si se gana el "gordo", dotado con 400.000 euros, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes, de manera que Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador, con 328.000 euros.



De la misma manera, para un segundo premio, dotado con 125.000 euros, se tributaría por los 85.000 euros no exentos, de manera que Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador, con 108.000 euros.



Los ganadores de un tercer premio (50.000 euros) tendrán que tributar 2.000 euros y se quedarán con 48.000 euros, mientras que el resto de premios está exento por no alcanzar los 40.000 euros.



La Agencia Tributaria explica que cuando los premios sean compartidos con amigos o familiares, los 40.000 euros exentos de tributación se tienen que repartir proporcionalmente a la participación de cada uno.



Quien se encargue de esta tarea figurará como beneficiario único o gestor de cobro y deberá estar en condiciones de acreditar ante la Agencia Tributaria que se ha efectuado el reparto y de identificar a todos los ganadores.



Desde 2013 los premios de loterías del Estado, comunidades autónomas, Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), Cruz Roja Española y entidades análogas europeas por encima del mínimo exento -de 2.500 euros hasta 2017, 10.000 euros en 2018, 20.000 euros en 2019 y 40.000 euros a partir de 2020- están gravados con un tipo del 20 %.



Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que la Agencia Tributaria recaudará unos 156 millones de euros por este gravamen en la Lotería de Navidad.