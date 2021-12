Destruir un asteroide con un misil nuclear es la peor de las ideas

"No mires arriba", que estrena Netflix esta Navidad, es una comedia satírica sobre la reacción de la sociedad ante la inminente amenaza de un asteroide, pero lo que desde el punto de vista de la ciencia está claro es que intentar destruirlo con un misil nuclear sería "la peor de todas la ideas".



Cuatro científicos y una experta en cine han hablado hoy de la relación entre ambos, de cómo comunicar y divulgar la ciencia, de la pandemia o de la misión "Dart", destinada a intentar desviar un asteroide de su órbita con el fin de probar la tecnología que sería necesaria para evitar una colisión contra la Tierra.



Moderados por el matemático y presentador del programa Órbita Laika de TVE, Eduardo Sáenz de Cabezón, debatieron el exministro de Ciencia y astronauta, Pedro Duque; el físico y youtuber José Luis Crespo (Quantum Fracture), la investigadora en Ciencias Planetarias Laura Parro y la redactora jefe de Cinemanía Andrea Bermejo.



"No mires arriba", de Adam McKay y protagonizada por Jennifer Lawerence y Leonardo DiCaprio, narra con humor ácido las dificultades de un par de astrónomos para convencer a políticos, medios de comunicación y sociedad de la existencia de un asteroide que en seis meses destruirá la Tierra, pero parece que a nadie le importa o intentan usarlo en favor de sus propios intereses.



En el film resuena la actual situación pandémica, pues relata una emergencia planetaria a la que la ciencia debe dar solución y en la que cuentan las decisiones personales y colectivas, destacó Sáenz de Cabezón.



Durante la charla se habló de la fidelidad a la ciencia de las películas que tratan sobre ella, algo que depende mucho de cada director.



Así, Crespo señaló que en "Impacto profundo" (1998) la reacción ante un asteroide es "bombazo nuclear y reventarlo, pero, de hecho, esa es la peor de todas la ideas".



Parro explicó que, si se destruyese un asteroide de esa manera, al final se generaría "más peligrosidad" debido a todos los fragmentos en que se romperían.



El cine "implanta ideas que pueden ser en algunos casos positivas, pero en otras negativas" y Crespo se mostró seguro de que si un día llegase un asteroide que amenazara la Tierra habría gente que querría "reventarlo, es decir, negacionistas de desviar asteroides".



Los protagonistas del film se enfrentan a una carrera de obstáculos para hacerse escuchar y ser tomados en serio, lo que pone de manifiesto los problemas para comunicar la ciencia.



Crespo destacó la importancia de potenciar la comunicación y la cultura científica de la sociedad para que, ante situaciones como la creada por la covid-19, "podamos ponernos de acuerdo y ponernos a trabajar".



Duque señaló que es difícil explicar que la ciencia es un proceso en el que todo es siempre "casi seguro" (hay pocas certezas absolutas), pero que a la vez hay que fiarse de ella. "La fiabilidad de una vacuna puede ser del 98 %, pero eso no quiere decir que al no ser cien por cien pasemos de todo".



Hablando de la relación entre cine y ciencia, Bermejo resaltó que esta última "es uno de los grandes motores de cambio" a lo largo de la historia, eso "ha supuesto unos dilemas en los seres humanos muy profundos y, al final, esa es la materia prima de la dramaturgia y el cine se ha nutrido de muchísimos de esos dilemas".

