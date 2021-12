Fallece un niño de 6 años cuando entrenaba al fútbol en Gandía

Cargando el reproductor....

Un niño de 6 años ha fallecido mientras entrenaba al fútbol con su club, la UD Beniopa de Gandía (Valencia), en los campos Roís de Corella de la localidad.



Según han informado fuentes de Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), a las 19:00 horas de este jueves se solicitó la intervención de este servicio para asistir a un niño que estaba inconsciente en un campo de fútbol del municipio.



El CICU movilizó una unidad del SAMU y a un médico de Atención Primaria que realizaron diversas maniobras de estabilización al menor, y lo trasladaron al hospital Francesc de Borja de Gandía, donde falleció poco después.



El club de fútbol ha emitido un comunicado en el que asegura que es "un día muy complicado" para todos los que forman parte del UD Beniopa y que no encuentran palabras para describir lo que sienten.



"Edward era un niño que siempre venía feliz, con una sonrisa y con muchas ganas de aprender, de estar con sus compañeros y divertirse haciendo lo que más le gustaba", recoge el menaje difundido esta mañana por redes sociales, en el que afirman que le van a echar mucho de menos y transmiten su más sentido pésame a sus padres y hermanos.



"Nos queda el consuelo de saber que en cada entrenamiento, partido y victoria estarás con nosotros. Nunca te vamos a olvidar. No sabes el vacío que nos dejas", añade el comunicado, en el que el club también agradece "las muestras de cariño y afecto que se han sucedido desde la fatal noticia".



El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, ha expresado todo su apoyo y afecto al club deportivo y a la familia del menor, y ha asegurado que "todo el ánimo no repara una pena tan honda".