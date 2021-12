¿Feliz? Navidad: cinco preguntas que todo soltero teme escuchar estas fiestas

Ya llega la época del turrón, los villancicos y las reuniones familiares. En otras palabras, ya está aquí la Navidad. Y con ella llega uno de los momentos del año más temido por los solteros: enfrentarse a las preguntas incómodas que amigos y familia hacen cada año en las reuniones y comidas de estas fechas. Aunque estar soltero está de moda, con la llegada de la época navideña parece que a muchos familiares y amigos se les olvida. Tanto es así, que son muchos los solteros que deben responder a un sinfín de preguntas cuestionando su estado sentimental, e incluso su felicidad personal al respecto. Así, un estudio de un conocido portal de citas y aplicación de citas online, descubrió que el 28% de los solteros españoles se sienten presionados por familia o amigos para expresar unas intenciones respecto a relaciones que no son las reales, con un 14% llegando a decir que buscan una relación seria cuando no es lo que realmente desean.

1. Y de amores, ¿qué tal?

Esta suele ser una de las primeras preguntas a las que se suele enfrentar un soltero cuando se reúne después de algún tiempo con familiares y amigos. Una fatídica pregunta que, aunque generalmente suele hacerse sin mala intención, supone uno de los momentos más embarazosos para aquellos que no cuentan con pareja. De hecho, tal y como refleja el estudio, casi 3 de cada 10 solteros expresa miedo a enfrentarse a este momento (29%), especialmente por temor a ser juzgados cuando su respuesta es que no tienen pareja. Un temor que parte de una concepción social establecida en la que se fomenta la idea de que, sin pareja, uno no puede sentirse completo en su vida y, por lo tanto, no puede ser feliz. Aunque nada más lejos de la realidad.

2. ¿No tienes ganas de sentar la cabeza y formar una familia?

Esta es la pregunta más común para los solteros de más allá de los 30, la cual suele enfocarse en su estabilidad emocional, de manera que muchos solteros sienten esa llamada del reloj vital en la que familiares y amigos les recuerdan que de ellos se espera que tengan una relación estable, se casen y tengan hijos. De esta manera, el 23% de los solteros teme que sus amigos no entiendan que no necesitan una relación para ser felices, sea estable o casual. De nuevo, se refuerza esa idea de que la felicidad se basa en construir una familia y para sentirse completo se necesita a una persona que te complemente a nivel sentimental, cuando, sin embargo, son muchos los solteros que disfrutan simplemente conociendo gente y conectando de forma esporádica. Hay otros que, simplemente prefieren relaciones casuales o no tan serias como a su familia y amigos les gustaría. Por no hablar del momento en que los padres empiezan a pedir nietos…

3. ¿Tienes algo que contarnos?

Algo que algunos solteros han tenido que escuchar alguna vez en su vida es el cuestionamiento de su orientación sexual debido a la falta de una presentación oficial de algún ligue o pareja a amigos y familiares. Así, los más cercanos asumen directamente que el hecho de que no haya habido presentaciones es por el hecho de no sentirse cómodo con revelar su orientación sexual.

En muchas ocasiones esta pregunta puede ser una forma de que aquellos que sí que han tenido este miedo a revelar su orientación sexual se sientan lo suficientemente cómodos para hacerlo. Sin embargo, para aquellas personas que no es así, supone otro momento más embarazoso al encontrar que sus cercanos buscan razones para entender su soltería sin comprender que puede ser simplemente un estado en el que se encuentra feliz. A este respecto, el 12% de los solteros afirma temer que cada vez que suben una foto con un chico o chica, su familia asuma que se trata de su pareja; cuando realmente se trata de una amistad...

4. ¿A ti no te gustaría estar feliz como [insertar familiar]?

Nuevamente la asunción de que sin pareja no se puede ser feliz, pero esta vez agravada por la comparación con algún otro miembro de la familia, generalmente de edad similar: tu primo, hermano o un sobrino o tío de tu de la misma edad. Algo a lo que el 18% de los españoles teme cuando se reúne con familiares y que no fomenta precisamente la cordialidad. No hay nada que le gustaría más a tu abuela que verte emparejado y con hijos, como a tu primo, pero es importante entender que cada uno tiene su propio camino.

5 ¿Tienes algún propósito especial para el año nuevo?

Aunque disimulada, los solteros saben perfectamente a qué se refiere esta pregunta: el 30% afirma que se espera de ellos que busquen relaciones estables, con el temor añadido de que se les intente emparejar con algún conocido. Si hay algo más desagradable que una cita a ciegas forzada, es que familia y amigos consideren que buscar pareja debe ser tu objetivo.