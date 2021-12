Cristina Pardo y Dani Mateo darán las Campanadas en La Sexta

Los presentadores de La Sexta Cristina Pardo y Dani Mateo serán los encargados de dar las Campanadas de Nochevieja en esta cadena y de animar la entrada al 2022. Una oferta diferente, donde la pareja aportará humor y emoción al cambio de año desde la tradicional Puerta del Sol.



La presentadora del programa “Más vale tarde” repite, por quinto año consecutivo (anteriormente lo hizo con Iñaki López), como conductora del último programa del año, mientras que Dani Mateo -conductor de “Zapeando” y colaborador de “El Intermedio”, debutará en esta cita tan señalada con la audiencia en las campanadas “más divertidas de la televisión”.



“Esto es algo muy especial, sobre todo para los que tenemos 40 años. Yo recuerdo cuando todos veíamos las mismas, al mismo tiempo, con toda la familia… Y ahora soy yo el que estará en la pantalla. La presión es excesiva. (…) No descarto equivocarme, no oír los cuartos y acabar brindando y pidiendo perdón a la vez”, señala el presentador debutante en un comunicado de la cadena.



Por su parte, Pardo asegura que compartir esta experiencia con Dani Mateo le va a permitir “revivir lo que se siente al dar las campanadas por primera vez”. “Dani tiene algo que yo no y que me encanta: una falta total y absoluta del sentido del ridículo. La única posibilidad es pasarlo bien”, agrega.



Además, Mateo dejará en manos de los espectadores de la Sexta el vestuario que llevará en este día tan especial. El público tendrá que elegir entre un atuendo con esmoquin muy al estilo de Agente 0,07, un disfraz de conejito como Bugs Dany, o un atuendo festivo como los que llevaba Elton John en sus inicios.



Ambos presentadores competirán contra Carlos Sobera y Paz Padilla, pareja elegida por Mediaset en Telecinco; con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, dúo por el que sigue apostando Antena 3, y Anne Igartiburu y Ana Obregón, que repetirán este año como anfitrionas de la Nochevieja de TVE.

