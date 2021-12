El paro y la baja emancipación lastran el desarrollo de los jóvenes en España

Los "malos" datos en empleo juvenil y emancipación se perpetúan como los lastres que mantienen a España por debajo de la media europea en el índice de desarrollo juvenil, aunque con mucha disparidad entre las distintas comunidades: Madrid supera esa media y el País Vasco casi la alcanza.



Así lo refleja el Índice de Desarrollo Juvenil Comparado 2021 elaborado por el Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Fad), presentado este martes, que se realiza cada año a partir de datos sobre educación, empleo, emancipación, vida/salud y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).



En los capítulos de vida/salud (datos de suicidios, accidentes, etc) y manejo de las TIC la juventud española se sitúa por encima de la media UE.



El estudio es "una fotografía fija" para medir el avance en materia de desarrollo juvenil de los países comunitarios también de las 17 comunidades autónomas.



El informe recuerda que 2020 estuvo marcado por la crisis global generada por pandemia, que además del impacto sanitario "ha creado un profundo desajuste" en el mercado laboral. Casi todos los países y regiones han sufrido retrocesos en el índice y en España se ha frenado la trayectoria ascendente que se inició en 2016.



En una escala del 1 al 10, España obtiene 5,012 puntos y se sitúa en el puesto 35 de un listado que analiza 45 territorios. Está 17 posiciones por debajo de la media europea, que es de 5,927, y solo por delante de Italia, Bulgaria y Rumanía.



En cuanto a las comunidades autónomas, solo Madrid logra superar esa media europea con una puntuación de 6 y el País Vasco se queda muy cerca, con 5,83.



En la parte baja de la tabla –sólo por delante de Italia, Bulgaria y Rumanía- se encuentran Baleares (4,032), Canarias (4,038), Castilla-La Mancha (4,09), Andalucía (4,35), Extremadura (4,44), Murcia (4,61) y Asturias (4,88), todas ellas por debajo de la media española.



Por encima, además de Madrid y el País Vasco se sitúan Navarra (5,38), Cataluña (5,33), Castilla y León (5,32), Aragón (5,27), Cantabria (5,24), La Rioja (5,12), Comunidad Valenciana (5,11) y Galicia (5,02).



EMPLEO Y EMANCIPACIÓN



El impacto de la crisis de la covid-19 en el empleo y la emancipación de los jóvenes hace retroceder a prácticamente todos las territorios respecto a 2020.



Y es que en el ámbito laboral se ha detenido la buena tendencia que se registraba hasta 2020, pero no solo por culpa del paro juvenil (que es del 29,20 % en España frente al 13,3 % en UE), también por la mala calidad del empleo, con altas tasas de temporalidad y parcialidad involuntaria.



De hecho, el 51,6 % de los que trabajan a tiempo parcial en España lo hace porque el mercado laboral no le permite incorporarse a tiempo completo, mientras que la media en la UE es de 25,6 %.



Sobre la emancipación, solo 6 de cada 100 jóvenes puede hacerlo entre los 20 y los 24 años y poco más de un tercio lo hace entre los 25 y los 29 años, con una brecha de cerca de 19 puntos porcentuales respecto a la UE.



EDUCACION



España, en educación, se mantiene en la posición 28, con 0,64, muy cerca de la media europea (0,65).



El País Vasco (0,86) lidera la clasificación global, seguida de Lituania (0,854) y Madrid (0,852). Y también superan la media europea Navarra, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Galicia y Comunidad Valenciana.



En España destaca el incremento de la tasa de participación en la educación superior y el descenso del abandono escolar temprano, aunque en este indicador el país sigue con el peor registro, después de Malta.



SALUD



En materia de salud, la juventud ha avanzado, sobre todo en la disminución de las tasas de mortalidad, tanto la mortalidad bruta (por todas las cusas), como por causas externas como el suicidio (3,8 por cada 100.000 personas entre 15 y 29 años en España, 6,7 cada 100.000 en la UE) y los accidentes.



La media española (0,705) es mejor que la europea (0,68) y en La Rioja se sitúa en el tercer puesto de la tabla.



También por encima de la media europea en materia de salud están el País Vasco, Castilla-La Mancha, Murcia, Cantabria, Madrid, Cataluña, Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana.



TIC



España destaca en este apartado y supera la media europea tanto en la tasa de jóvenes que usan internet a diario, como en el porcentaje que tiene un nivel superior al básico de competencias en manejo de las TIC.



La media española es del 0,84, frente al 0,7 de la UE; y Cantabria llega a liderar el ránking de los 45 territorios analizados, seguido de Croacia, Extremadura y Finlandia.

