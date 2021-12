Fallece un joven apuñalado por otro durante una pelea en Burjassot (Valencia)

Un joven de unos 16 años, cuya identidad no ha sido facilitada, ha fallecido en la tarde del domingo tras recibir al menos una puñalada durante una pelea con otro joven en un parque público de Burjassot (Valencia).



Fuentes policiales, que no han precisado el origen de la pelea, han indicado a Efe que aún no ha sido detenido el supuesto autor de la herida mortal, que al parecer también podría ser menor de edad.



Las mismas fuentes han señalado que los hechos tuvieron lugar sobre las 18.30 horas del domingo en el parque La Granja y que fueron varios los testigos que alertaron al 112 de que un joven se encontraba gravemente herido.

TE RECOMENDAMOS