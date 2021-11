La venta de reacondicionados dobla la de móviles nuevos en la crisis de chips

El mercado de los móviles reacondicionados, modelos reparados con garantía, crecerá un 13,2 % en 2021, frente al 7,4 % del mercado de dispositivos nuevos de alta gama, empujado no solo por su menor precio, sino por una mayor resistencia a la crisis de semiconductores.



Según los datos de la consultora IDC, mientras que el mercado de móviles nuevos se ha frenado debido a la crisis de semiconductores, que llevó a la industria a decrecer en el tercer trimestre de 2021 por primera vez desde que comenzó la pandemia de la covid, las previsiones de los reacondicionados son positivas.



El negocio de los móviles reacondicionados crecerá hasta los 255,3 millones de unidades enviadas este año, un 13,2 % más que en 2020, según IDC. Además, la consultora prevé que el mercado de los móviles reparados con garantía continúe aumentando hasta 2024 a un ritmo del 11,4 % por año.



En concreto, las previsiones de IDC apuntan a que en 2024 se alcanzarán 351,6 millones de unidades enviadas, un 55,9 % más que en 2020.



"Los dispositivos reacondicionados y usados continúan brindando alternativas rentables tanto para los consumidores como para las empresas que buscan ahorrar dinero al comprar un teléfono inteligente", apuntan desde la consultora.



Por ello, grandes compañías como Apple, Samsung o Huawei han apostado por implementar sus propios programas con ofertas de intercambio muy agresivas si se compara con otros canales.



UN MERCADO CRECIENTE EN ESPAÑA



El crecimiento de los móviles reacondicionados también se mantiene en España, han confirmado a Efe las compañías Back Market, Hubside.Store y Certideal.



En el caso de la empresa Back Market, una web dedicada al reacondicionado, la compañía alcanzará un incremento "de tres cifras" este año si se compara con 2020 gracias al precio, al cambio de las formas de consumo hacia la economía circular y al aumento del comercio electrónico, según la responsable de marca de la empresa en España, Blanca Marín.



Desde la compañía, que ha alcanzado los siete millones de clientes en el mundo en siete años, también apuntan a la irrupción de la telefonía 5G en el país, la proliferación de distribuidores especializados, y la mayor calidad y durabilidad de los componentes como causas de este crecimiento.



En el caso de Hubside.Store, su consejero delegado, Sadri Fegaier, también señala al consumo responsable y a la economía personal como principales razones del avance del mercado.



La empresa espera alcanzar hasta 50 tiendas de reacondicionados abiertas en España para finales de 2020, y no tienen duda de que el mercado seguirá creciendo, después de observar un aumento de la demanda desde que comenzó a operar en el país.



En el caso de CertiDeal, su director general en España, Salvatore Macri, confirma que la compañía ha notado "un aumento de ventas en la temporada de pandemia" que se va a mantener en el tiempo.



La compañía, que prevé crecer un 50 % con relación a 2020, espera que este aumento de ventas le permita continuar con un progreso constante en los próximos años.



APPLE Y SAMSUNG, LAS MARCAS MÁS DEMANDADAS



Apple es la compañía que mayor cuota del mercado mundial de reacondicionados acapara, con el 44 % del total, según la consultora Counterpoint.



"En España, en particular, tienen mucho tirón las categorías de marcas oficiales, como los productos de Apple, donde se ve un impacto importante en el precio, son las categorías que más triunfan", confirma Blanca Marín.



En el caso de CertiDeal, la compañía confirma que su negocio "está especializado principalmente en la venta de iPhone", con el modelo iPhone 8 como el más vendido este 2021.



LA CRISIS DE SEMICONDUCTORES NO AFECTA



Mientras que el mercado de los móviles inteligentes nuevos descendió entre junio y agosto de este año por la falta de semiconductores, el mercado de los reacondicionados no se ha visto afectado, lo que ha ayudado a su crecimiento.



"No podemos hablar de un impacto directo en el reacondicionado porque se suple de material ya existente en gran parte", asegura Marín, quien además prevé que si hay menos 'stock' de móviles inteligentes, "habrá más gente que recurra a los reacondicionados".



Una opinión que también mantiene Macri. Aunque desde CertiDeal aseguran no tener coincidencias tangibles al respecto, esperan que el retraso en la producción de móviles ayude al mercado del teléfono reacondicionado.

