Los retrasos en los juicios por tráfico de drogas en Malaga

Si bien la pandemia provocada por el COVID-19 ha monopolizado la mayoría de los temas de conversación, existen muchas otras epidemias que, por desgracia, no solo continúan entre nosotros en la actualidad, sino que no parecen mostrar signos de agotamiento pese al paso de los años. Como no podía ser de otra manera, nos referimos al comercio de narcóticos, el cual golpea duramente a la provincia de Málaga dada su cercanía con el Estrecho de Gibraltar.

Además de por sus cálidas aguas, la capital de la Costa del Sol se ha dado a conocer también por ser una de las ciudades donde más se retrasan los expedientes relacionados con dicha práctica. A continuación, te explicamos qué consecuencias trae consigo la citada demora, así como cuáles son las propuestas de Abogados Trafico Drogas para que esta crítica situación llegue a su fin en un período a corto plazo.

Contexto

Tal y como hemos mencionado al principio de este artículo, Málaga se ha ganado a pulso ser la urbe donde más se aplazan los expedientes por delito de tráfico de drogas. Sin ir más lejos, Manuel Rincón, uno de los Abogados Penalistas de la Firma RINBER Abogados, apunta que esta realidad ocasiona que cientos de personas permanezcan en la cárcel muchos más tiempo de lo que quizá merezcan. Esto se debe a que, pese a encontrarse en prisión provisional, la justicia rechaza su puesta en libertad y, por consiguiente, dificulta la defensa de sus intereses en un juicio, por ejemplo.

Como alternativa, el bufete de Abogados Penalistas RINBER anima a incorporar más medios a los Jusgados y las distintas secciones que conforman la Audiencia Provincial de Málaga. De esta manera, dice Rincón, tendría lugar un destaponamiento, tanto en el órgano mencionado como en las cárceles locales, donde hay más presos de forma preventiva que penados. Manuel Rincón también afirma que esta Justicia sería más ágil y, cómo no, justa.

Modus operandi

Cuando la policía o la guardia civil detiene a un ciudadano portando o consumiendo narcóticos, con total probabilidad le acusará de estar cometiendo un delito de tráfico de drogas. Sin embargo, no todo está perdido. Hasta que el juez emita una condena en función de la cantidad que llevara encima pueden tener lugar diversos escenarios. Entre ellos, encontramos la posibilidad de que se presente como voluntario a un análisis de sangre u orina e intente probar frente a un médico forense que no tiene adicción alguna.

Además, también es cuando menos recomendable que se niegue a prestar declaración con el fin de defenderse de esa acusación. A diferencia de lo que mucha gente pueda llegar a pensar, esta alternativa no es contraproducente, pues se trata de un derecho al que cualquier persona puede acogerse. De esta manera, el afectado no solo gana tiempo para tranquilizarse y que, de ese modo, los nervios no le jueguen una mala pasada, sino que, asimismo, puede diseñar una estrategia previa con su abogado.

Por último, pero no menos importante, cabe destacar que la reducción de la pena depende de múltiples factores, entre los que encontramos sus circunstancias personales, las de su familia y, en definitiva, de su entorno más próximo.