Dos detenidos, uno de ellos menor, por el asesinato de un hombre en Ceuta

La Policía Nacional de Ceuta ha detenido a dos personas -una de ellas menor de edad- por su presunta implicación en el asesinato de un hombre de unos 40 años que recibió un disparo en la cabeza este lunes por causas no esclarecidas por el momento.



Fuentes próximas a la investigación han confirmado a los periodistas que ya se han practicado dos detenciones, una de ellas un menor en la tarde de ayer y otra un adulto en el transcurso de la madrugada de este jueves.



Las investigaciones siguen abiertas, ya que la policía considera que en el suceso participaron tres personas.



Mientras tanto, el fallecido fue enterrado ayer en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, en un entierro con muchas personas al ser la víctima -llamada Abselam- muy conocida en la barriada donde se produjo su asesinato.



El suceso se produjo a las 22,30 horas de la noche del lunes en la barriada del Príncipe Alfonso cuando varios encapuchados se presentaron en las inmediaciones del zoco de esa zona.



La víctima trabajaba como cocinero en una hamburguesería y recibió un disparo en la cabeza, tras lo cual se dieron a la fuga.



El herido fue trasladado en un coche particular hasta el Hospital Universitario, donde los facultativos de guardia no pudieron hacer nada para salvar su vida, debido a la gravedad del impacto de bala en la cabeza.

