Miles de personas reclaman un refuerzo de la atención primaria en Galicia

Varios miles de personas participaron este domingo en una manifestación por las calles de Santiago de Compostela para reclamar a la Xunta un refuerzo del sistema de salud pública, incluido más recursos y más personal, además de citas presenciales con médicos.



La manifestación, convocada por la plataforma asociativa SOS Sanidade Pública y a la que han asistido dirigentes del BNG y el PSdeG, así como de sindicatos y asociaciones profesionales de varios puntos de Galicia, ha discurrido entre pancartas y clamores a favor de reforzar el sistema de salud pública, en particular de la atención primaria.



Representantes de SOS Sanidade Pública denuncian que la falta de facultativos es consecuencia de los recortes presupuestarios aplicados por el PP, que gobierna desde hace más de una década en Galicia, agravado por la irrupción de la pandemia de covid-19, que ha llevado a la Xunta a rebajar el papel de médicos y enfermeros a ofrecer un servicio telefónico y telemático con los pacientes.



La citada plataforma, que lleva varios años denunciando los recortes de presupuestos para el sistema de salud pública por parte de la Xunta y acusa al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de favorecer indirectamente al sistema privado, aboga por revertir la situación.



El portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, indicó a un grupo de periodistas al inicio de la manifestación que el servicio de atención primaria afronta una "dramática situación" con "gravísimos problemas de acceso" para muchos pacientes.



La demora para una consulta con el médico de cabecera en algunos puntos "supera los diez y quince días", según Martín, quien también advirtió de las "condiciones precarias" de algunos trabajadores y denunció el "cierre de multitud de centros rurales de salud", que suponen una "situación insoportable", concluyó.



En su opinión, la Xunta debería proponer "una alternativa para solventar ese gravísimo problema" que afrontan tanto los pacientes como los profesionales del servicio de atención primaria, empezando por aumentar los recursos.



"La voluntad de la Xunta no es poner remedio con recursos a una situación de tantísima trascendencia social", exclamó Martín, quien indicó que, al contrario, el actual Gobierno autonómico plantea rebajar los presupuestos para 2022.



También el secretario general de sanidad del sindicato CCOO en Galicia, Javier González, destacó a un grupo de periodistas que la amplia convocatoria de la manifestación responde a que "ya no es posible esconder la situación" del servicio de atención primaria, que obedece en su opinión a los recortes de recursos humanos y presupuestarios.

