Denunciado un barcelonés por circular con permiso retirado desde 2012

Un vecino de Barcelona de 45 años y nacionalidad española ha sido denunciado después de que agentes de la policía catalana le atendiesen por un accidente de motocicleta en Port de la Selva (Girona) y descubriesen que circulaba con el permiso retirado desde 2012 por pérdida de puntos.



Según informan los Mossos d'Esquadra, los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de noviembre. El conductor afronta también cargos administrativos por no hacer uso del casco, no haber realizado el cambio de nombre del vehículo y carecer de seguro.



El accidente tuvo lugar en la carretera GI-612 en Port de la Selva, entre Cap de Vol y Far de Punt s'Arenella, y el aviso a la Policía indicaba que el motociclista tenía un fuerte golpe en la cara y en el labio motivado por la falta de protección en la cabeza.



El hombre estaba herido leve y la documentación constató la suspensión del permiso de circulación, lo que comporta denuncia penal.



El motociclista, al que le constan más de diez denuncias por delitos relacionados con el tráfico, está citado a comparecer ante el juzgado de instrucción de Figueres (Girona).

