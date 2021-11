El anuncio de Loterías llega con una novedad importante: se podrá cobrar premios en bizum

Celebrar la suerte con quien compartimos la vida es el lema de la nueva campaña de Navidad de Loterías, rodada en el Valle de Baztán (Navarra) y dirigida por los cineastas de "La trinchera infinita", donde familias, amigos, compañeros y vecinos reciben décimos de desconocidos que desean festejar el premio con ellos.



En la presentación jueves de la campaña, que para muchos marca el arranque de la Navidad, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, ha explicado que por primera vez se podrán cobrar por "bizum" los premios de hasta 2.000 euros y se pondrán a la venta 172 millones de décimos.



Con el lema "Compartimos la suerte con quien compartimos la vida", el espot de la campaña navideña ha apostado "más que nunca" por el optimismo contagioso, la sencillez y los valores esenciales de la sociedad como la solidaridad y lo colectivo sobre lo individual, en especial a raíz de la pandemia, ha resumido Huerta.



El anuncio, con un coste de 750.000 euros, tiene un aire de fantasía y de cuento de Navidad, en parte por la localización del rodaje, el municipio de Elizondo y pueblos vecinos del Valle del Baztán, ha explicado Carlos Jorge Hernández, director general creativo de Contrapunto BBDO.



Tras descartar muchos lugares, se eligió esta zona por su entorno y arquitectura, "muy costumbrista" pero a la vez con un aire de fantasía, han explicado los creadores del anuncio, dirigido por Aitor Arregui, Jon Garaño y José Mari Goenagaon Garaño, de la productora Moriarty ("Handia" y "La trinchera infinita").



La intención fue construir con ellos "algo cercano", pero al mismo tiempo con "un punto de magia", ha explicado Hernández.



En el audiovisual, que se emitirá en las cuatro lenguas cooficiales, se puede ver cómo empiezan a recibirse décimos de personas misteriosas que quieren compartir la suerte a quienes se lo han enviado. Al final, se forma una cadena en la que todo el mundo entrega un décimo a alguien a quien quiere y con quien desea festejar el premio.



Según Hernández, se dejaron guiar por lo que la gente siente por la lotería de Navidad y reflejar que las personas con las que compartes los problemas y el día a día también es la gente con la que quieres compartir tus alegrías. Se trataba de hacer la campaña "lo más positiva posible, optimista y alegre".



La emisión de billetes asciende este año a 3.400 millones de euros, de los que se repartirán el 70 % en premios, en total 2.408 millones en premios. Como cada año el Gordo son cuatro millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo).



El segundo premio será de 125.000 euros al décimo, y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.



El escenario del tradicional sorteo será un año más el Teatro Real, pero de momento no está prevista la asistencia de público. "Nos gustaría, pero no me gusta precipitar nada; hay que estar pendiente del día a día y de la realidad sanitaria", ha explicado Huerta.



En cuanto al comportamiento de las ventas durante este año, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado ha señalado que "la hora de la verdad es desde hoy y hasta el 22 de diciembre", aunque la mirada "no es pesimista" porque los meses de julio, agosto y septiembre han estado "casi a la altura" del mismo periodo del año anterior.



Sin embargo, en las últimas semanas de octubre se ha registrado "un decrecimiento", un "cierto parón", que están estudiando.

