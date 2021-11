UO sorprende con su nuevo packaging para calcetines

Los calcetines siempre han formado parte del conjunto de productos estrella de WeAreUO. Sus simpáticos y originales diseños y el hecho de ser de fabricación propia cautivaron a cientos de consumidores, que encontraron en ella una alternativa novedosa y singular donde adquirir sus nuevos productos de regalo.

Pero ahora el equipo de la firma ha vuelto a sorprender dándole una vuelta de tuerca a los diseños de los envoltorios. Gracias al trabajo realizado en la más reciente gama de calcetines con un nuevo packaging, WeAreUO ha sabido sorprender de nuevo con una estética impecable que cuida hasta el más mínimo detalle.

La mejor opción para adquirir regalos sorprendentes

No es ningún secreto el mimo con el que la firma elabora y comercializa todos los productos de su catálogo. De hecho, es uno de los reclamos que hace que cada vez más usuarios se sientan atraídos por las propuestas de la compañía. “Además de optar por integrar en nuestro catálogo ideas para regalo útiles y funcionales, siempre hemos puesto un especial énfasis en la apariencia y la estética, en cómo son percibidos los productos y qué efecto pueden generar en el usuario a través de la vista. Al fin y al cabo, es por los ojos por donde entra un regalo”, explica su equipo.

A la ya de por sí amplia variedad de calcetines que ofrecía la compañía a través de su tienda web, se suma una nueva gama de calcetines con un envoltorio muy peculiar. “La edición top de nuestros calcetines presentan un diseño sin igual, con una serie de packagings muy cuidados que hacen que regalar unos calcetines molones sea una experiencia todavía más única”, comenta el equipo de UO, que ya ha comenzado a percibir el interés suscitado por estos nuevos ejemplares en sus ventas mensuales. “La acogida de estos nuevos calcetines está siendo magnífica, lo que nos anima a continuar ofreciendo soluciones únicas de regalo en todos nuestros productos”, apuntan.

Y es que esta línea de calcetines dispone de un aspecto exterior muy especial que se mantiene fiel al diseño de los propios calcetines, al tiempo que ofrece un espacio en el que hacer entrega del obsequio de una manera ordenada y elegante. “El modo en el que se presentan los regalos es casi o más importante que el regalo mismo, y esta nueva línea de calcetines presentada con un packaging tan único está pensada para hacer las delicias tanto de quien hace el regalo como, sobre todo, del que lo recibe”, añaden.

Calcetines temáticos para todos los gustos

No se puede decir que UO no tenga en cuenta todo tipo de gustos. Su gama de calcetines contaba con frases para todo tipo de targets, asociando una paleta cromática con cada estilo y haciendo que siempre hubiese una opción perfecta para cada ocasión. Esto está en sintonía con lo que transmite esta nueva línea, que hereda lo mejor de los calcetines tradicionales de la firma y añade un plus de estilo en el nuevo packaging. “Las sensaciones al recibir estos calcetines como regalo son bastante diferentes de las que se perciben sin este packaging, algo que reafirma nuestro interés por continuar creando este tipo de envoltorios para nuestros mejores productos”, afirma el equipo de UO.

Los calcetines coloridos y dinámicos han eclipsado a los tradicionales de color negro, blanco o azul marino. Personalidades como Justin Trudeau, Rihanna, Justin Bieber, Dwayne Wade, Ellen Degeneres o la mismísima JLo se han sumado a la moda de los calcetines divertidos en los últimos años, y han logrado dar un impulso a esta manera de llevar calcetines. “Ha quedado claro que esta clase de calcetines son capaces de añadir una nota de humor a los conjuntos extremadamente serios, algo que les sienta de maravilla. Y estamos hablando de prendas que han aparecido en actos tan solemnes como reuniones presidenciales, por lo que su uso está muy extendido incluso en los más altos niveles.

Una de las claves de la buena acogida de los calcetines de UO ha sido la variedad. La misma variedad que siempre ha caracterizado al catálogo de la firma y de la que se ha impregnado la nueva gama de calcetines de la marca. Sin duda, un aspecto que aún hoy los usuarios siguen poniendo en valor.

“Para nosotros es muy importante aglutinar en un mismo lugar varias tendencias con el fin de que la mayor parte de nuestro público posible encuentre los modelos que más se ajustan a sus preferencias o a las de la persona a la que piensan hacer el regalo”, explican en UO. Teniendo en cuenta que incluso son uno de los regalos estrella en bodas y comuniones, es comprensible el afán por ampliar la variedad en este sentido.

Calcetines divertidos: el mejor regalo para una… ¿boda?

A pesar de que los enlaces matrimoniales suelen estar asociados al lujo y al gasto, no es de extrañar que uno de los regalos estrella en este tipo de eventos sean los calcetines, a pesar de que comparten protagonismo con otras propuestas que se pueden encontrar en el mercado. De hecho, entre las ideas en la sección de Bodas10.top regalos para invitados de boda no se puede encontrar una mención explícita a los calcetines, pero sí se muestran productos relacionados con la vestimenta. Algo que el nuevo packaging de UO puede cambiar en todo tipo de rankings acerca de los regalos más solicitados en estas celebraciones.

Con las novedades estéticas de estos calcetines y su elevada utilidad, no es de extrañar que tengan tanto tirón a la hora de preparar un regalo original en este tipo de eventos. Esto ocurre por las altas posibilidades de personalización de la que disponen y la capacidad que tienen los mismos de convertir un outfit serio en uno más divertido y menos formal.

“Los calcetines de este estilo no afectan a la elegancia ni al porte de quien asiste con traje a un evento solemne, pero sí pueden alterar positivamente la percepción del conjunto, lo cual ya es decir teniendo en cuenta que los calcetines son una prenda de ropa interior que ocupan, además, un espacio minúsculo en el cuerpo si comparamos proporcionalmente las dimensiones de los calcetines y otras prendas con el tamaño del cuerpo humano”, sentencian.