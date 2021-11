El único cine de Ferrol se gana el respeto de toda Europa

Dos salas en una callejuela del barrio obrero de Esteiro; el Dúplex, el único cine que permanece abierto en todo Ferrol. Un cine como los de toda la vida, pequeño y familiar, pero renovado y adaptado a un siglo que sigue trayendo cambios a la exhibición audiovisual.



En el municipio limítrofe de Narón, mientras, están las pantallas de referencia de una gran cadena de multicines, el complemento pujante en este segmento del ocio que busca la recuperación tras el peor período de la pandemia.



Tras un breve tiempo con la persiana bajada, los Dúplex reabrieron en octubre de 2019 con Ramiro Ledo, artífice de los Numax en Santiago de Compostela, al frente.



Desde entonces, su coordinador es Víctor Paz, que afirma a Efe que después de meses muy complicados "está volviendo la gente". Lo señala tras un puente de Todos los Santos "especialmente bueno" y que apunta a que el público "va retomando los buenos hábitos".



En cuanto a estrenos, destaca que es "un otoño bastante caliente" en el que coinciden "en cartelera títulos espectaculares". Desde las "Madres paralelas" de Pedro Almodóvar a la última de Wes Anderson o "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa.



Sin embargo, los estrenos no son el único objetivo del local ferrolano; por ejemplo, la proyección esta misma semana en pase único de "El camino", de Ana Mariscal, "un filme bastante exclusivo que se recuperó en Cannes este año".



Encontraron la cinta, remarca, en manos de una distribuidora francesa y se fijaron por ser una obra de "una de las grandes directoras del cine español".



"Se está recuperando su memoria", considera Paz, que incide en que el filme adapta la obra del mismo título de Miguel Delibes con un "corte neorrealista" y una "copia restaurada, hay pocas oportunidades de ver una película como esta". Se proyecta dentro de un ciclo con el que sacan a la luz trabajos que no "tienen cabida en una programación convencional".



El coordinador de los Dúplex habla de "títulos que no estén en todas las enciclopedias de la historia del cine en primera línea, que quizás no se conocen tanto y son excepcionales".



Ese afán divulgativo se extiende a su certamen "Petís", que contempla sesiones matinales los domingos para público infantil. Son gratuitas gracias al apoyo del Ayuntamiento de Ferrol y están "notando el calor de los pequeños, vienen de forma muy numerosa para huir del cine infantil tradicional, los títulos Disney de toda la vida".



Paz no tiene "la sensación" de que hayan cambiado las dinámicas de niños y niñas por más que ahora puedan "tener acceso en casa a contenidos que hace años eran impensables".



"Cambia la forma de ver, el contexto quizás, pero la pasión por el cine sigue siendo la misma; el ritual de ir a las salas no cambia, podemos ofrecer esa singularidad", estima. Y cita el testimonio de un espectador que colocó al recinto "al nivel de Madrid; no sé si decir tanto, tenemos que trabajar con humildad".



Lo cierto es que pueden presumir de "una oferta cinematográfica muy diversa, como en pocas ciudades pequeñas en España; en muchas cerraron los cines".



Admite que en las que quedan salas "no echan las cosas que echamos nosotros", así que no esconde su "orgullo; Ferrol cuenta objetivamente con una oferta cinematográfica muy diversa, en parte desde que estamos nosotros". Forman parte de Europa Cinemas, una red en la que se enmarcan al "programar un porcentaje de cine europeo", entre otros requisitos.



Víctor Paz resalta que les avalaron las cifras en su primera temporada, previa a la pandemia, y ahora se inicia un repunte tras una "afluencia muy baja, salvo excepciones", en el "último año y medio".



"Nos estamos posicionando en Europa como cine de referencia, tenemos colegas que nos dicen que es interesante lo que estamos haciendo", asevera, para reseñar que Ledo, su responsable, mereció el premio al emprendedor del 2020 de Europa Cinemas. Guiños y "visibilidad para el cine y para la ciudad".

