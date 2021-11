La Ertzaintza cree falsa la denuncia por agresión de una mujer en Vitoria

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha señalado este miércoles que la Ertzaintza "no ha encontrado datos ni ningún rastro" que confirmen el ataque que supuestamente sufrió una mujer al ser agredida por cuatro jóvenes en Vitoria el pasado 24 de octubre, por lo que ha interpuesto una denuncia contra ella por "apariencia de delito".



En declaraciones a Bizkaia Irratia, Erkoreka ha señalado que la mujer presentó una denuncia en los juzgados por la supuesta agresión y la Ertzaintza abrió una investigación "seria y profunda" para tratar de esclarecer lo sucedido.



Según la investigación y una vez analizadas las grabaciones de las cámaras de la zona, la policía vasca ha concluido, según Erkoreka, que "no hay datos ni imágenes" que "corroboren las declaraciones realizadas por la mujer" por lo que "no hay manera de confirmar las denuncias".



Por ello la Ertzaintza ha interpuesto una denuncia ante el juzgado porque la mujer podría haber incurrido en una "apariencia de delito" y "esto habrá que investigarlo", ha indicado Erkoreka.



La mujer denunció que los hechos ocurrieron a las 4.20 horas del 24 de octubre en la zona de El Batán del barrio de Mendizorroza, donde supuestamente resultó herida a consecuencia de este ataque y tuvo que recibir asistencia sanitaria en el hospital de Santiago.



El vicelehendakari ha explicado que la Ertzaintza ha presentado sus diligencias ante el juez, quien deberá investigar tanto la denuncia de la mujer como la interpuesta por la propia Ertzaintza.



En caso de que se confirmara que la denuncia es falsa, el hecho sería "muy grave" porque iría contra la convivencia y la pluralidad de la sociedad.

