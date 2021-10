Piden de 60 a 67 años para 4 acusados de violar en grupo a una menor en Palma

La Audiencia de Palma celebrará el próximo viernes una vista previa de la causa en la que la Fiscalía pide penas de entre 60 y 67 años de prisión para cuatro acusados de agredir sexualmente en grupo a una joven de 15 años en 2016.



Los hechos por los que están acusados los cuatro jóvenes ocurrieron el 8 de enero de 2016 en la vivienda de uno de ellos, en el Polígono de Levante de Palma.



Los cuatro procesados y dos menores entraron en una habitación de la vivienda, donde estaba la menor con otro chico, teniendo pleno conocimiento de que tenía 15 años y "con una evidente intención libidinosa", según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía. El menor que estaba con la joven los echó de la habitación y cerró la puerta con pestillo.



Los acusados lograron abrir la puerta con un palo y le dijeron a la menor que debía mantener relaciones sexuales con todos ellos. Aunque ella manifestó que no quería e insistió en su negativa, "adoptó una actitud de sometimiento ante la angustia e intenso agobio por la situación" y consciente de la inutilidad de resistirse, recoge el escrito fiscal.



Todos los acusados la agredieron sexualmente sucesivamente. Al día siguiente le mandaron un mensaje de audio al móvil, preguntándole cuál de los siete que la penetraron le gustó más.



La menor, que quedó en estado de "shock", ha recibido tratamiento psicológico.



Además, uno de los acusados ofreció vender a la menor por 1.000 euros a un adulto para que ejerciese la prostitución, y alcanzó un acuerdo de reparto de las ganancias por el que percibiría el 40 %. Según la Fiscalía, el acuerdo no llegó a materializarse y la joven no llegó a ejercer la prostitución.



La Fiscalía acusa a cada uno de los cuatro procesados, como autor, de un delito de agresión sexual a una menor, y de tres delitos más de agresión sexual como cooperador necesario. Por cada uno de los cuatro delitos y para cada procesado, el Ministerio Público pide 15 años de cárcel, por lo que solicita condenas de 60 años para cada uno de ellos.



Además, pide que se les prohíba acercarse a la menor ni comunicarse con ella durante 20 años, y libertad vigilada por tiempo de 40 años a cumplir tras la pena de prisión.



En el caso del acusado de negociar la venta de la menor para que fuera prostituida, la Fiscalía pide además que sea condenado a 7 años más de prisión por favorecimiento de la prostitución y a pagar una multa de 7.920 euros. Reclama otra orden de alejamiento por 15 años y una condena de libertad vigilada de 10 años tras la pena de prisión.



La Fiscalía reclama también que los cuatro acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la víctima con 100.000 euros por los daños morales sufridos.



La vista previa por este caso tendrá lugar el viernes 22, ante la sección segunda de la Audiencia de Palma.

