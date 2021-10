La revolución digital en el control de tacógrafos

Algunos actores del sector del transporte terrestre todavía piensan que las nuevas tecnologías presentan más inconvenientes que ventajas. Sin embargo, la gestión de datos es crucial para el éxito de cualquier empresa. Todavía más para las dedicadas a la logística. Por eso, un tacógrafo digital asociado a un sistema de análisis de datos fiable y sencillo de usar es vital.

¿Cómo deben ser los datos para que de verdad sean útiles a las empresas?

Lo más importante respecto a la calidad de los datos es que estos deben ser exactos, precisos. Las aproximaciones no solo no sirven para informar la toma de decisiones, sino que pueden contaminarla.

Por otra parte, los datos que nos ofrezca un tacógrafo digital deben ser los adecuados. Pero, ¿adecuados en qué sentido? La respuesta puede parecer obvia: adecuados legalmente, pues la inclusión de tacógrafos digitales inteligentes en vehículos es una obligación legal que viene acompañada de toda una serie de requisitos. Y adecuados en términos empresariales. Los datos del tacógrafo no solo ayudan a los servicios de control en el cumplimiento de la legalidad, además, el control remoto está diseñado para preseleccionar y designar un automóvil potencial para su posterior control.

La seguridad y la claridad de los datos también son clave, pues unos datos indescifrables o que no ofrezcan confianza, no pueden usarse en el ámbito de la estrategia empresarial. Ninguna empresa actuaría sobre, por ejemplo, su proceso de facturación, si el proceso de obtención de los datos relevantes al respecto no está claro o no resulta fiable.

¿Cómo te ayudan los datos fiables analizados en Tachoscan Web?

Una de las cuestiones que el software Tachoscan Web y su sistema de descarga y análisis de datos facilita, es saber cuántos viajes se han realizado fuera del país de origen. Algo muy relevante a la hora de desarrollar determinadas políticas de negocio o gestionar de manera más eficiente las flotas de vehículos

De esta manera se puede asimismo documentar los pasos fronterizos. Así, las autoridades competentes podrán comprobar siempre los recorridos y viajes realizados tanto por cada vehículo como por cada conductor específicamente.

Tachoscan Web ofrece informes detallados sobre las infracciones más comunes cometidas por los trabajadores, como son:

Acortar el tiempo diario de descanso.

Conducir durante más tiempo que el permitido por ley.

Descansar menos tiempo a la semana que el que exige la legislación.

Falta de códigos de países al comienzo y al final de la jornada diaria de cada conductor

¿Es de verdad sencilla la descarga de datos y su análisis?

EL tacógrafo digital está pensado hasta el mínimo detalle con el usuario final en mente, por eso su uso es muy sencillo y los informes que se generan en la web a partir de los datos recogidos son muy fáciles de interpretar.

Una de sus características más atractivas es que la descarga de datos en la nube te permite acceder a ellos en el momento en que lo necesites, a cualquier hora o día y desde cualquier lugar.

En cuando a la accesibilidad de los informes, puedes generar gráficos mensuales, semanales o diarios que contengan las infracciones de los conductores. Estos gráficos te permiten editar errores de selección del conductor para que los datos finales sean todavía más precisos.

Estas infracciones se muestran de tal forma que tanto la persona especializada en la empresa como el mismo conductor puedan comprenderlas.

El software Tachoscan Web utiliza los mismos algoritmos de infracción que los programas de control implementados por las autoridades competentes en Europa. Y, además, estos algoritmos se actualizan de forma constante, para que el cumplimiento con la legalidad vigente deje de ser una preocupación.

Lo ideal para conocer de primera mano la facilidad de descarga y acceso a los datos del tacógrafo digital es registrarse en la prueba gratuita. Esta es la mejor manera de conocer de primera mano el proceso de descarga y la utilidad de sus informes.