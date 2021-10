Destacada presencia española y latinoamericana en los Oscar de la gastronomía

Seis restaurantes españoles y otros tantos latinoamericanos figuran entre los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, dados a conocer este martes en una ceremonia en Amberes (Bélgica), en la que se impusieron los daneses Noma y Geranium, que coparon el primer y el segundo puesto de la clasificación.



La primera gala de los "Oscar del mundo gastronómico", The World's 50 Best Restaurants 2021, celebrada desde 2019 fue retransmitida en directo a través de las redes sociales.



Entre los españoles en la lista de los 50 mejores figura en tercera posición Etxebarri (Vizcaya) y su chef Victor Arguinzoniz, calificado de "indiscutible rey del grill".



Disfrutar, nacido en Barcelona después de años de trabajo intenso en elBulli, donde Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch se conocieron y formaron profesionalmente, fue reconocido hoy por continuar con "la tradición de la gastronomía molecular española de vanguardia" escalando cuatro puestos, hasta la quinta posición.



Por su parte Mugaritz (Guipúzcoa) bajó del séptimo al décimocuarto y Azurmendi (Vizcaya) cayó del décimocuarto al 49.



Elkano (Guipúzcoa) subió del 30 al 16 y DiverXo (Madrid), capitaneado por el cocinero español Dabiz Muñoz y con tres estrellas Michelin, subió del puesto 75 al 20.



Entre los latinoamericanos, los restaurantes más exitosos en la última edición de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo fueron los peruanos, con Central y Maidó, ambos en Lima, en los puestos cuarto y séptimo de la clasificación.



"El restaurante insignia de los chefs Virgilio Martínez y Pía León es un santuario para todo lo peruano, incluidos muchos ingredientes que rara vez se sirven en otros lugares", destacaron hoy los premios en relación con el restaurante Central, elegido Mejor Restaurante de Sudamérica 2021.



También fue premiado el dominio y "herencia cultural" del chef peruano de ascendencia japonesa Mitsuharu Tsumura, Micha, cuya familia procede de Osaka (Japón) pero que nació en Perú y que, con su restaurante de Lima, se ha convertido en el máximo exponente de la cocina Nikkei, que fusiona los platos e ingredientes peruanos y japoneses para crear una mezcla que, en el alto nivel, no encuentra oponente en América Latina.



Pujol, en México, elegido "Mejor restaurante de Norteamérica 2021" se hizo con el puesto noveno.



En décimotercer lugar se situó el argentino "Don Julio", calificado de "joya" a manos del chef Pablo Rivero, que "no solo toma la mejor carne de res de animales alimentados con pasto y verduras locales" sino que "aplica la magia de la cultura de la parrilla argentina para crear explosiones de sabor extravagante", según el jurado.



Quintonil (México), calificado de "fresco, auténtico y rebosante de sabor", quedó en e puesto 27, por sus "mejores sabores mexicanos con un toque personal inconfundible del chef Jorge Vallejo.



El restaurante Leo, en Bogotá, quedó en el puesto 46, después de haberse "reinventado".



En la ceremonia, en la que hubo muchas alusiones al impacto de la crisis sobre el sector, se rindió homenaje a los establecimientos que tuvieron que cerrar en los últimos años, y en particular se hizo alusión a los restaurantes españoles Tickets y Enigma.



René Redzepi, chef del danés Noma, se mostró encantado de poder estar de nuevo en un acto como el celebrado hoy después de "tiempos muy difíciles" y ver a muchos de sus compañeros de profesión tras dos años.



En la lista del 51 al 100 Mejores Restaurantes del Mundo, que ya se dio a conocer en septiembre, figuraban asimismo cuatro establecimientos españoles: Quique Dacosta Restaurante (Denia, Alicante) en el puesto 74, Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz), en el 79, Nerua Guggenheim (Bilbao), en el 53 y Arzak (San Sebastián), en el 94.

