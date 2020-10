"Ruibal", disco-libro a partir del confinamiento

Con formato disco libro, “Ruibal”, es un trabajo con 12 canciones inéditas a las que se une “Intemperie”, que fue galardonada con un Goya muy recientemente.

Incluye trece relatos breves, uno por cada canción, que se tocan puntualmente, y trece acuarelas originales de Sonia Alonso

La gira de presentación arrancó en Morón el pasado 17 de septiembre y seguirá por catorce ciudades de la provincia de Sevilla así como en Madrid, Vilanova i la Geltrú, Chiclana, San Fernando y muchos otros lugares.

El gaditano se dirige a sus seguidores deseándoles mucho amor, y pidiendo compasión y empatía con los que sufren la pérdida de familiares, y también con aquellos que están pasando por dificultades económicas muy graves y dramáticas.

Nuevo disco de Javier Ruibal. Con formato de disco libro. ¿Qué nos cuenta de este nuevo trabajo de estudio?

Mis reflexiones y mis nuevas ideas surgidas durante el confinamiento. Hay nuevos conceptos sonoros, y una propuesta de producción elegante y sobria. El disco suena grande y cálido, muchos matices novedosos.

Títulos como “Astronomía”, “Física Cuántica”, “Sala de Ausentes”, o “Música en vena” forman parte de este trabajo. ¿Es su disco más personal hasta la fecha?

Todos mis discos son muy personales, teniendo en cuenta mi propuesta heterodoxa y mestiza, donde se reúnen sonoridades y músicas diversas y my luminosas. Digamos que ahondo más en mis tendencias habituales pero añadiendo, como es natural, algunas sorpresas en música y textos. Las temáticas son muy novedosas y me han abierto nuevos asuntos a tratar, eso sí, sin perder el tono poético que deben tener las canciones. Lo que sí hay es mucho humor, eso siempre nos defiende de casi todos los males.

Escrito y compuesto de marzo a mayo de 2020, en pleno confinamiento. Dentro de lo malo, ¿le han venido bien estos meses de encierro para trabajar con tranquilidad en este disco?

He caminado mucho por el piso, en tramos muy cortos, intentando no perder la forma física al tiempo que escribía las letras en el móvil. Un ejercicio de concentración que nunca antes había experimentado. Estoy bastante asombrado del resultado, lo diferente y por la cantidad de canciones en tan poco tiempo. Incluyo también trece relatos breves, uno por cada canción, que se tocan puntualmente, y trece acuarelas originales de Sonia Alonso. Con este libro disco espero que el público vuelva a valorarlo como un objeto preciado, tal como era antes de la llegada del streaming. Y puede recibirse en casa, firmado y dedicado, pidiéndolo a www.losuyo.es, nuestra editorial y productora independiente.

13 canciones, doce de ellas inéditas, más “Intemperie”, premio Goya a la mejor canción original 2020, de la película homónima de Benito Zambrano. ¿Incluir esta canción es una especie de homenaje al premio tan importante y prestigioso recibido?

Recibir un Goya es algo más que un premio y, como tal, me lo tomo. Ya he hecho varias aportaciones musicales a películas y esta vez, afortunadamente, la Academia del Cine ha visto que la canción lo merecía. Mi homenaje más rotundo es a Benito Zambrano que ha hecho una gran película, como de costumbre. Gracias a su amistad y confianza tenemos este premio. ¡Ah!, próximamente aparecerá otra canción mía en la nueva película de Imanol Uribe para el que ya trabajé en “Lejos del mar”. Me gusta mucho componer y escribir sobre un guión de cine. Es una experiencia muy agradable y también muy comprometida.

“Ruibal” se presenta en gira con un espectáculo-concierto. ¿Dónde arranca, qué ciudades visitará y cuándo le disfrutaremos en Sevilla?

Con los mimbres que manejamos Javi, Lucía y yo, hemos conformado este espectáculo con música y baile flamenco. Mis hijos son, además de mis seres más queridos, unos artistas muy completos en sus respectivas disciplinas. Ellos y yo disfrutamos del placer de hacer arte y estar muy cercanos. Este confinamiento a reforzado muchísimo nuestros vínculos, y echarnos juntos al camino es estimulante y muy confortable. “Ruibal” se presentó en Morón el pasado 17 de septiembre y sigue en gira por catorce ciudades de la provincia de Sevilla así como en Madrid, Vilanova i la Geltrú, Chiclana, San Fernando y muchos otros lugares. Sevilla está a la espera de cerrar una fecha en teatro. Toda la información está en www.javierruibal.com

¿Qué mensaje enviaría a la legión de seguidores con la que cuenta en estos tiempos complicados que nos toca vivir?

Mucho amor, compasión y empatía con los que sufren la pérdida de familiares, y también con aquellos que están pasando por dificultades económicas muy graves y dramáticas. ¡Salud y vacunas!