A metro y medio de Medina Azahara

Disponible desde principios de agosto, “A medio metro de ti” es el título del nuevo single de los andaluces Medina Azahara.

La idea de la canción surgió en la mente de Manuel Martínez durante un concierto y se puede entender como un mensaje a la gente pero sin ánimo de reivindicar nada y si de aconsejar, porque hay que ser conscientes de lo que tenemos encima y de que este virus mata.

Manuel Martinez, líder y vocalista de la banda, habla con Viva Sevilla

Un nuevo sencillo, A metro y medio de ti, que vio la luz el pasado 7 de agosto. ¿Cómo ha sido la acogida en este primer mes?

Este nuevo sencillo ha sido toda una experiencia para nosotros ya que es la primera vez que sacamos un tema solo, aislado de un disco. Ha sido muy bien acogido por los medios, en las redes sociales y también en las plataformas digitales. Ha entrado en varias listas y la verdad es que nos sentimos muy contentos porque estamos llegando a mucha gente con esta canción.

¿Es un mensaje directo al público para concienciarlos sobre lo que estamos viviendo?

Bueno… la verdad es que no es exactamente un mensaje a la gente, ya que todo el mundo está concienciado y están teniendo un comportamiento ejemplar. Lo que pretendemos es contar la realidad de lo que vivimos día a día. Lo que les está pasando a tantísima gente. La idea se me ocurrió durante un concierto en el que veía a la gente sentada, a un metro y medio de distancia y eso nos hacía sentir como un nudo en la garganta. La música ya la tenía Ibáñez y yo escribí la letra. La verdad es que se puede entender como un mensaje a la gente pero sin ánimo de reivindicar nada y si de aconsejar. Hay ser conscientes de lo que tenemos encima.

¿En qué momento se encuentra Media Azahara después de varias décadas en el primer plano del rock andaluz?

Pues en realidad ahora nos encontramos como tantos músicos. Entre comillas, parados. Había tres giras programadas este año, una de la banda, otra mía con mi disco Las Hojas de Otoño y otra de Paco Ventura en solitario. Las tres se han ido al garete, tenemos algunas fechas cerradas para el año próximo pero muy pocas y no se sabe si se podrán cumplir. Estamos haciendo cosas en acústico, y por supuesto la banda sigue trabajando, ensayando y componiendo. Hay proyectos para el 2021 pero será difícil, aunque esperamos que todo salga como tenemos pensado.

¿Cree que las instituciones públicas están ayudando lo suficiente a los profesionales de la cultura y la música en estos complicados momentos?

Yo creo que están haciendo lo posible por ayudar, pero realmente a los músicos no les llega para vivir, ni para comer ni para pagar las deudas que se han ido generando por comprar los materiales necesarios para el trabajo en este año tan complicado, ya que casi nadie está haciendo conciertos. Muchos están pasándolo muy mal, la cultura está siendo muy bombardeada por mucha gente de las instituciones. Sobre todo a los grupos de rock y pop no se les está ayudando, si a otros tipos de músicas, como la clásica. Aunque se supone que todos deberíamos ser iguales. El virus ha dejado claro que no entiende de clases sociales, territorios ni nada de eso. Creo que deberíamos tener muchas más ayudas, sobre todo para la creación de espacios donde se pueden desarrollar nuestras actividades, siempre con las medidas sanitarias necesarias para que sean entornos y eventos seguros. Creo que algunas actividades culturales, como el cine o el teatro, sí que están recibiendo ayudas, y otras, como los grupos de rock y pop, no.

¿Cuales son los planes de la banda para estos próximos meses?

Medina Azahara, como ya he dicho, estamos inmersos en diferentes proyectos, por supuesto que seguiremos sacando canciones. Tenemos las miras muy altas y la intención de seguir llevando la música nuestra, de aquí del sur, por todo el país. Seguiremos viendo pasar diferentes modas sin subirnos a ninguna, porque nuestras raíces son nuestro modo de vida.

¿Qué mensaje le enviaría a sus seguidores, y al público en general, para sobrellevar estos tiempos de pandemia y confinamiento?

El mensaje es para toda la gente en general. Nuestros seguidores son para admiradlos, porque hacen muchos kilómetros para vernos tocar. Yo les aconsejaría a todos que seamos conscientes de que estamos en una pandemia sin precedentes, que hay que guardar las medidas de seguridad, de distancia y de higiene. Ojala tengamos pronto una vacuna. Porque esto está dejando en la ruina a mucha gente. Todo esto duele y duele mucho. Y sobre todo tener claro que este “bicho” mata.