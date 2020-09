El Hotel Ateneo Sevilla, premio al mejor establecimiento de lujo

El Hotel Ateneo Sevilla ha sido reconocido como el mejor hotel de lujo de Sevilla por Luxury Lifestyle Awards, entidad que reconoce los mejores productos y servicios de lujo en todo el mundo, con 16 ediciones a sus espaldas.

La organización de estos premios ha comunicado al hotel sevillano la consecución de este galardón tras un “minucioso proceso de investigación” y en el que se ha tenido en cuenta el “impecable” trabajo y los esfuerzos que realiza el establecimiento para mantener un servicio de lujo, en cuya categoría ha resultado vencedor.

“Your impeccable performance and aspirations to always be top-notic have been highly appreciated”, reza el comunicado de Luxury Lifestyle Awards en el que comunica este premio y en el que felicita al establecimiento, esperando que el próximo año también se encuentre entre los aspirantes a recibir este galardón.

En pleno centro de Sevilla, el Hotel Ateneo “se erige resplandeciente en una casa palaciega de estilo renacentista que se nos presenta profundamente renovada, encuadrándose además en un entorno excelente, a escasos metros de su céntrica zona comercial”.

Su incomparable marco arquitectónico, en el que el descanso es la clave, se completa con “exclusivas habitaciones, cuyo singular diseño transformará su estancia en una experiencia única e irrepetible”, asegura el hotel en su presentación.