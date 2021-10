El Reino Unido recibe solo 127 solicitudes de visados para transportistas

El Gobierno británico ha recibido solo 127 solicitudes de visados para conductores de camiones cisterna, de un total de 300 que ofreció con efecto inmediato para hacer frente al desabastecimiento en las gasolineras, dijo este martes el primer ministro, Boris Johnson.



En declaraciones a la BBC durante el congreso anual del Partido Conservador en Manchester (en el norte de Inglaterra), el jefe del Gobierno afirmó que esto refleja "un problema de suministro global" de ese tipo de mano de obra.



"Le dijimos al sector del transporte rodado: 'bien, dennos los nombres de los conductores que quieran traer (del extranjero) y les arreglaremos los visados, les daremos 5.000 visados. Y solamente han facilitado 127 nombres", explicó.



"Esto ilustra que hay una escasez global", incidió.



Según el líder conservador, "los problemas globales de suministro", que afectan tanto a la entrega de productos como a la disponibilidad de trabajadores como transportistas, "son debidos a la fortaleza de la recuperación económica" mundial a medida que se levantan las restricciones impuestas por la pandemia.



En el Reino Unido, donde la situación se ha agravado por el Brexit, el Gobierno quiere fomentar la contratación de trabajadores residentes en el país en lugar de traerlos de la Unión Europea (UE), pese a lo cual ha puesto 5.000 visados a disposición del sector del transporte y 5.500 de la industria avícola.



"Lo que no podemos hacer es volver al viejo y fracasado modelo donde la principal línea de empleo es mano de obra poco cualificada con sueldos bajos, a menudo gente que trabaja muy duro, maravillosa y valiente, que vienen y trabajan en condiciones que son muy duras, y no deberíamos volver a eso", declaró.



Según Johnson, esto llevó a una situación en que los diferentes sectores económicos ya no invertían en servicios ni en formación y gente como los transportistas "tenían que orinar en arbustos por falta de dependencias" apropiadas.



Además del transporte, sectores como la hostelería y el cárnico han pedido visados de emergencia para atraer mano de obra, con la advertencia de que la escasez puede tener efectos en la oferta durante el periodo navideño.



El Gobierno insiste en que la situación se está "estabilizando" en las gasolineras del país, donde en los últimos días la falta de transportistas llevó a una escasez de combustible que provocó largas filas de conductores para repostar.



Unos doscientos militares del Ejército británico empezaron el lunes a transportar mercancía desde las terminales de petróleo a las gasolineras del país, a la espera de si las empresas de distribución solicitan más visados para traer a transportistas extranjeros.

