Italia vota para renovar los ayuntamientos de 1.192 ciudades

Los colegios electorales en Italia abrieron hoy a las 7 de la mañana (5.00 GMT) y permanecerán abiertos hasta las 23.00 horas (21.00 GMT) y también mañana de 7.00 a 15.00 horas para renovar los ayuntamientos de 1.192 ciudades, entre ellas las capitales regionales: Roma, Milán, Nápoles, Turín, Bolonia y Trieste.



Están convocados cerca de 12 millones de italianos para votar en unas elecciones previstas inicialmente para la primavera pasada pero que se tuvieron que aplazar por la covid-19, por lo que son los primeros comicios desde que estalló la pandemia y se celebrarán entre estrictas medidas sanitarias.



También se votará en trece capitales de provincia: Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona y Varese, y en la región de Calabria (sur) después de la muerte de la presidenta Jole Santelli.



En los municipios con más de 15.000 habitantes (son 119 en esta ocasión) si el candidato más votado no alcanza el 50 % más uno de los votos se tendrá que celebrar una segunda vuelta el domingo 17 y el lunes 18 de octubre.



Para acceder a los colegios electorales es obligatorio el uso de mascarilla por parte de todos los votantes y cualquier otra persona con derecho a acceder al recinto (por ejemplo, representantes de listas).



De manera compatible con las características de los edificios, se proporcionarán rutas de entrada y salida específicas y distintas.



Para evitar aglomeraciones, los accesos serán limitados, creando, cuando sea posible, áreas de espera especiales en el exterior y en el interior, y se debe garantizar la separación de no menos de un metro tanto entre los componentes de la mesa electoral como entre estos y el votante.



En el momento de su identificación, cuando se le pedirá que se quite la mascarilla limitado al tiempo necesario para el reconocimiento, la distancia debe ser de dos metros.



Las ventanas se mantendrán abiertas para promover la ventilación natural y durante el tiempo de las votaciones se realizará la limpieza periódica de los locales y desinfección de las superficies de contacto, incluyendo mesas, cabinas de votación y aseos.

