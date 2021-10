Una prometedora pastilla antiviral y otras claves de la covid en América

En la búsqueda por detener la pandemia, América, la región mundial más afectada por el coronavirus, podría tener un nuevo aliado: una pastilla anticovid con un 50 % de efectividad.



Esta y otras 4 claves del combate contra la covid-19 esta semana:



PASTILLA ANTICOVID, CON EFECTIVIDAD DE 50 %



La empresa farmacéutica estadounidense Merck&Co (Merck Sharp & Dohme o MSD), anunció que su tratamiento oral anticovid reduce en cerca del 50 % el riesgo de hospitalización o muerte en pacientes con esta enfermedad, según los resultados de un estudio clínico.



MSD y Ridgeback Biotherapeutics, que desarrollaron el medicamento, solicitarán una autorización para uso en emergencia a las autoridades sanitarias de EE.UU. y pedirán permisos de comercialización en otras agencias regulatorias en el mundo.



En su anuncio, la farmacéutica indicó que el análisis interino de los resultados en el uso del compuesto Molnupiravir mostró que el 7,3 % de los pacientes que recibieron el medicamento fue hospitalizado dentro de los 29 días siguientes.



"Si se autoriza el uso, Molnupiravir podría ser el primer medicamento antiviral de uso oral para la covid-19", añadió la firma. El medicamento se administra por vía oral y funciona inhibiendo que el coronavirus se replique dentro del cuerpo.



INMUNIZACIÓN PARA MAESTROS Y ESTUDIANTES DE MÁS DE 12 AÑOS



Mientras las autoridades de Nueva York recordaron que este viernes vence el último plazo dado a los trabajadores de la educación pública para que se inoculen la vacuna si quieren volver al trabajo, California se convirtió en el primer estado de EE.UU. en exigir la vacuna contra la covid-19 para estudiantes de 12 años y mayores.



En ambos casos, el proceso no será fácil. Por un lado, quienes se oponen al mandato de las autoridades en Nueva York –entre ellos District Council 37, el mayor sindicato de funcionarios públicos de la ciudad- adelantan una campaña legal para intentar revertir la situación y que se reconozca lo que consideran su derecho a no vacunarse. Proceso que está en estudio en la Corte Suprema.



Por otro lado, el gobernador de California, Gavin Newsom, explicó que el requerimiento de vacunación a los alumnos de este estado depende de la aprobación final de la vacuna para este grupo de edad por parte del Gobierno federal.



La orden entraría en vigor para estudiantes de los grados 7 a 12 en el próximo semestre después de que se expida la aprobación total por parte de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés) a la vacuna contra la covid-19 para este grupo.



Todo esto sucede, en momentos en que las autoridades sanitarias del país se muestran esperanzadas ante la progresiva reducción de los casos y hospitalizaciones en las últimas semanas y a que las vacunas para los niños de entre 5 y 11 años "ya están en el horizonte".



PANAMÁ VACUNA A TURISTAS



Panamá comenzó a vacunar contra la covid-19 a los turistas que arriben al país y lo deseen, una iniciativa pionera en América Latina y el Caribe que pretende levantar el turismo y la economía, sectores fuertemente golpeados por la pandemia.



"Estamos haciendo turismo de vacunas contra la covid-19, con AstraZeneca, donde hemos dispuesto dosis sin costo para aproximadamente 200.000 visitantes" de 18 años en adelante, dijo a Efe el ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre.



Con el programa "Vacutur Panamá" se busca inmunizar a los extranjeros mayores de 18 años que ingresen al país centroamericano por sus fronteras aéreas y marítimas y mantengan una reserva de dos noches como mínimo-.



Las autoridades habilitaron espacios en centros comerciales para aplicar la dosis, una vez que hayan tramitado la solicitud en los hoteles o agencias de viajes aprobados por Vacutur, iniciativa impulsada por la Autoridad Nacional de Turismo (ATP).



PACIENTES CON CÁNCER, CON BAJA RESPUESTA INMUNITARIA ANTE LA VACUNA



Según un estudio de Nature Medicine, los pacientes de cáncer que reciben quimioterapia tienen una respuesta inmunitaria menor que las personas sanas a la vacuna anticovid.



La investigación agrega que este tipo de enfermos "probablemente no estén totalmente protegidos" por la vacuna tras recibir las dos dosis, aunque una tercera "aumenta la respuesta inmunitaria".



El estudio encabezado por la Universidad de Ciencias de la Salud de Arizona (EE.UU.) examinó a 53 pacientes que recibían un tratamiento inmunosupresor contra el cáncer, como la quimioterapia, y compararon su respuesta inmunitaria, tras la primera y la segunda dosis de Pfizer-BioNTech, con la de 50 adultos sanos.



La quimioterapia no solo ataca al cáncer, sino también a las células inmunitarias necesarias para defender al organismo de las infecciones.



BRASIL BUSCA LA VACUNA CANSINO



La firma brasileña Biomm y la compañía china CanSino confirmaron la importación de su vacuna anticovid y la posibilidad de que posteriormente pueda ser fabricada en este país suramericano.



La vacuna de CanSino se sumaría así a otros inmunizantes que ya se están utilizando contra la covid-19 en Brasil como Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Johnson & Johnson.



Este inmunizante, conocido por el nombre de Convidecia, ya se está aplicando en otros países de la región, como Argentina, México, Chile y Ecuador.



De acuerdo con el comunicado de Biomm, una de las principales firmas del sector biofarmacéutico de Brasil, la petición para el uso en carácter de emergencia de la vacuna Convidecia será tramitada pronto ante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).



Biomm informó de la posibilidad de que pueda llegar a producir la vacuna Convidecia en su planta de Nova Lima, en Minas Gerais (este).



Convidecia es de una sola dosis y su eficacia para los casos graves es del 95,74 %.

