Los Liberales y conservadores alemanes explorarán un acuerdo de coalición el domingo

Los liberales y los conservadores alemanes se reunirán el próximo domingo para explorar las posibilidades de avanzar hacia un acuerdo de coalición, del que también hablarán el mismo día los primeros con los socialdemócratas, vencedores de los comicios del 26 de septiembre.



Medios alemanes informaron de que los contactos de los liberales del FDP con los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) se celebrarán finalmente el domingo, y no el sábado como en principio estaba previsto.



El fin de semana se presenta así como intenso de reuniones entre los partidos que podrían alcanzar un acuerdo de coalición tras los resultados de las elecciones generales del domingo pasado, en las que el Partido Socialdemócrata (SPD) fue el más votado, con un 25,7 %, seguidos del 24,1 % del bloque conservador.



El viernes está previsto que Verdes y liberales -por los que pasan la dos posibilidades de coalición tripartita (con ellos y la CDU/CSU o con ambos y el SPD)- se vuelvan a reunir después de los contactos que comenzaron de modo confidencial en la tarde del martes.



Los Verdes también tienen previsto reunirse con el SPD el mismo domingo y además han sido invitados por la CDU/CSU para mantener contactos la semana próxima.



El movimiento hacia un inicio de las negociaciones contó el miércoles con el impulso procedente del reconocimiento del candidato conservador, Armin Laschet, de la victoria de su rival, el socialdemócrata Olaf Scholz.



Laschet felicitó a Scholz por correo postal después de que lo hubieran manifestado también la canciller Angela Merkel o el presidente de la CSU, Markus Söder.



Las elecciones del pasado domingo no dejaron otra opción que negociar un Gobierno tripartito o una reedición de la gran coalición, esta vez presidida por los socialdemócratas, lo que de momento no está en los planes de nadie.



La gran coalición presidida por Angela Merkel ha gobernado Alemania desde 2017, cuando tras las elecciones generales se llego a un acuerdo de Gobierno que necesitó más de cinco meses y medio de negociaciones.

