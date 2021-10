Japón levanta la emergencia sanitaria tras 6 meses pero mantiene medidas

El estado de emergencia por covid-19 en Japón quedó levantado hoy, en la primera vez en seis meses que la alerta máxima no está vigente en alguna zona del país, aunque se mantienen restricciones para lidiar con la persistencia del virus.



El Gobierno nipón decidió poner fin a la emergencia que estaba vigente en 19 de las 47 prefecturas del país y a otra alerta inferior que afectaba a otras ocho provincias, después de que el país haya experimentado un descenso de los nuevos contagios y haya mejorado la disponibilidad hospitalaria para estos pacientes.



El estado de emergencia en Japón nunca ha supuesto un confinamiento. Las restricciones, que se irán levantando de forma progresiva, afectan principalmente al horario comercial y la actividad de bares, restaurantes y karaokes, así como a la asistencia a eventos multitudinarios o parques temáticos.



El levantamiento de medidas, que dependerá del criterio de las autoridades locales de cada zona, tiene el objetivo de prevenir la explosión de una nueva ola como la de agosto, cuando los casos diarios alcanzaron más de 25.800 en el territorio, inmerso en la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.



Desde entonces, la cifra se ha estabilizado y en la víspera se contabilizaron 1.576 nuevas infecciones a nivel nacional.



Las autoridades han pedido al sector hostelero que mantenga durante al menos le próximo mes cierto acotamiento del horario comercial y siga adoptando medidas para la prevención de contagios, como cerrar a las 21 horas (frente a las 20.00 fijadas antes), pero podrán volver a servir alcohol, una actividad que se restringió.



La limitación de aforo acotada por el Gobierno central pasará de 5.000 a 10.000, por lo que parques temáticos y eventos deportivos y culturales experimentarán un aumento de visitantes.



Pese a no imponer el confinamiento, las autoridades habían pedido a la población que limitara lo máximo posible las salidas no esenciales, un llamamiento que ha afectado al sector turístico.



Tras el anuncio del levantamiento del estado de emergencia, las reservas de viajes y alojamientos han aumentado.



La aerolínea All Nippon Airways (ANA), una de las mayores del país, recibió unas 50.000 reservas el miércoles (día en el que se adoptó la decisión de no prolongar la alerta), diez veces más que el promedio de hace un mes, según cifras recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

