China se compromete a cooperar con UE en derechos humanos y cambio climático

China anunció hoy "mayores consensos" con la Unión Europea (UE) y se comprometió a cooperar con Bruselas en temas como el cambio climático y los derechos humanos, en un momento en que las relaciones bilaterales habían quedado tocadas tras la congelación del acuerdo de inversiones acordado el año pasado.



El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, afirmó durante una reunión virtual con el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que "recientemente ha habido más contactos y diálogo entre China y la UE, lo que ha llevado a alcanzar muchos consensos".



"Esto ha ayudado a mejorar el entendimiento y a ampliar la confianza mutua. Debemos consolidar este momento positivo y manejar adecuadamente las diferencias", dijo Wang durante la reunión, enmarcada dentro de la XI ronda de diálogo estratégico de alto nivel China-UE, informó el ministerio chino en un comunicado.



En una declaración inusual, el diplomático aseguró que Pekín está dispuesta a "dialogar" y a "cooperar" en materia de derechos humanos, pero siempre "en base a igualdad y el respeto mutuo".



"Hemos intercambiado puntos de vista al respecto. China está dispuesta a dialogar y a cooperar en los asuntos de derechos humanos sobre la base de la igualdad y el respeto muto. Pero China no acepta sermones y se opone a que nadie se entrometa en sus asuntos internos bajo este pretexto", señaló.



Las relaciones entre Pekín y Bruselas se agriaron después de que los Veintisiete sancionasen el pasado 22 de marzo a cuatro funcionarios y una entidad china por supuestas violaciones de los derechos humanos en la región uigur de Xinjiang.



Fueron las primeras sanciones de la UE a China desde la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989.



Pekín respondió a su vez sancionando a diez europeos, la mitad de ellos eurodiputados, y cuatro entidades, al tiempo que convocó al embajador de la UE en China, Nicolas Chapuis, para presentar una queja formal por las sanciones comunitarias.



Esto provocó que en mayo Bruselas congelase el pacto de inversiones al que había llegado con Pekín en diciembre de 2020.



Según diputados europeos, el pacto no ofrece suficientes ventajas y seguridades legales a las empresas europeas, y también piden a Pekín que elimine sus sanciones contra los eurodiputados para volver a retomarlo.



EN BÚSQUEDA DE "TERRENO COMÚN"



En la reunión, destacó que el ministro chino quisiera asegurarse el compromiso europeo de no participar "en ninguna forma de 'nueva guerra fría", en aparente alusión a los recientes roces entre Pekín y Washington a raíz del último tratado de seguridad estadounidense para el Indo-Pacífico firmado junto con Reino Unido y Australia (AUKUS).



Wang agregó que China celebra igualmente que la UE no busque "confrontaciones institucionales", algo que hizo antes de citar a Taiwán, isla sobre la que Pekín reclama su soberanía.



"El principio de 'Una Sola China' es un consenso universal de la comunidad internacional", dijo el ministro chino en alusión al anuncio, el pasado agosto, de que Lituania, país miembro de la UE, acogerá una oficina de representación taiwanesa en su capital.



Aquello no sentó nada bien en Pekín, quien respondió entonces que la apertura de ese centro socavaba "gravemente" la "soberanía" y la "integridad territorial" de China.



Borrell, citado por el ministerio de Exteriores del país asiático, aseguró hoy que "la UE no busca establecer intercambios oficiales" con la isla.



El alto representante agregó que no busca "sermonear" a China y que las relaciones entre Pekín y Bruselas están "maduras", abarcan "múltiples ángulos" y no buscan la confrontación.



"Desarrollar las relaciones con China forma parte del programa de la UE. Es muy importante que la UE y China mantengan un contacto estrecho", afirmó, de acuerdo con el comunicado.



EL CAMBIO CLIMÁTICO, DE NUEVO A ESCENA



Tanto Wang como Borrell mencionaron hoy en sus intervenciones la necesidad de colaborar en el cambio climático: "Queremos cooperar con China en la lucha contra la pandemia, el cambio climático y la protección de la biodiversidad", afirmó el diplomático español.



En ese sentido, el alto representante celebró el reciente anuncio de China de que no construirá nuevos proyectos de energía que funcionen con carbón en el extranjero.



Además de este campo, Wang citó también la innovación tecnológica, las finanzas, la energía y la agricultura como otros campos a colaborar.

La reunión de hoy se produjo después de las elecciones alemanas que han protagonizado la actualidad política en Europa y que marcaban el final de la era de Angela Merkel, para quien Pekín tuvo palabras de reconocimiento.



Por su parte, la Eurocámara había pedido el pasado 16 de septiembre una nueva estrategia para con China basada en la cooperación frente a desafíos comunes, como el cambio climático, y a la vez más exigente en ámbitos como el respeto de los derechos humanos.