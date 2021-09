La CNN desactiva sus páginas de Facebook en Australia por una ley antidifamación

La cadena estadounidense CNN se convirtió en el primer medio internacional en desactivar el acceso a sus páginas de Facebook en Australia en respuesta a un fallo judicial que permite que los medios del país oceánico sean demandados por difamación por comentarios de sus seguidores en las redes sociales.



"Este contenido no está disponible en este momento", se lee este miércoles al intentar acceder a la página en Australia de CNN, que justificó la decisión en la negativa de Facebook a desactivar la función de comentarios en sus páginas del país oceánico, según un comunicado a los diarios Sydney Morning Herald y The Age.



La cadena también criticó a Facebook por no asegurar "que esta plataforma sea un lugar para el periodismo creíble y un diálogo productivo en torno a los eventos actuales entre sus usuarios", agrega el comunicado de este medio, que no se cuenta entre los de más difusión en Australia.



Por su lado, Facebook comentó a estos diarios que si bien no le corresponde dar "asesoramiento legal a la CNN" le ha brindado "la información más reciente" sobre las herramientas que pone a su disposición para ayudar a los editores a gestionar los comentarios.

Asimismo, Facebook indicó que está "trabajando estrechamente con la revisión de las leyes de difamación" tanto a nivel de los estados y territorios como a nivel federal en Australia.



La medida de CNN se da después de que el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país oceánico, emitiera el pasado 8 de septiembre un fallo que sienta un precedente legal respecto al uso de las redes sociales.



El fallo se refería al caso de los grupos mediáticos News Corp y Fairfax Media (actualmente en manos de Nine) y Australian News Channel demandados por el joven aborigen Dylan Voller, cuyo maltrato en un centro correccional del Territorio Norte fue denunciado en 2016.



Voller, quien entonces tenía 17 años de edad, apareció en un reportaje de la cadena ABC con la cabeza cubierta por una capucha blanca que le dificultaba la respiración, mientras sus celadores le ataban las piernas, los brazos y el cuello con grilletes a una silla y lo dejaban solo en castigo por tratar de autolesionarse.



Diarios como el Sydney Morning Herald y The Australian o la cadena de televisión por cable Sky News, que son considerados entre los medios más importantes del país, publicaron historias sobre Voller en sus páginas de Facebook en los que los lectores dejaron comentarios supuestamente ofensivos.



El fallo permite que Voller demande a los grupos mediáticos por los comentarios que considera difamatorios en las redes sociales, que son fuente de noticias para un 52 por ciento de los australianos según un estudio reciente de la empresa de marketing Genroe.