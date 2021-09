La policía ucraniana investiga el atentado contra un asesor de Zelenski

La policía ucraniana rastrea este jueves el lugar del atentado contra el vehículo de Serhiy Shefir, asesor del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, en el que resultó herido ayer el conductor del alto funcionario, a la espera de hallar nuevas pruebas que esclarezcan el crimen, según el Ministerio de Interior del país.



"Sabemos dónde estaba el tirador, que era un lugar desde donde podía ver el coche (del asesor), identificar su objetivo en movimiento, prepararse y abrir fuego", dijo Artiom Shevchenko, responsable del departamento de comunicaciones del Ministerio del Interior.



En un mensaje en Facebook, Shevchenko reveló que los policías han hallado decenas de casquillos en el lugar de los hechos.



Unos desconocidos dispararon ayer cerca de la ciudad de Lisnyky, en la región de Kiev, contra el coche en el que iba el principal asistente del presidente de Ucrania, hiriendo al conductor, quien recibió tres impactos de bala.



El automóvil fue alcanzado por más de diez balas, según un comunicado de las fuerzas de seguridad ucranianas.



Serhiy Shefir, primer asistente de Zelenski, no resultó herido en el ataque.



El chófer personal de Shefir resultó herido de tres balas, fue operado inmediatamente en un hospital y está fuera de peligro, indicó a la agencia UNIAN el ministro del Interior, Denys Monastryskii.



Shefir consideró que el ataque no estaba dirigido contra su vida sino que fue un "intento de intimidar al más alto escalón en el poder", en referencia a Zelenski, con quien le une una amistad y con quien ya trabajó cuando éste aún era actor y cómico.



En un vídeo colgado en su cuenta de Facebook desde Nueva York, Zelenski dijo desconocer quién está detrás de este acto, si fuerzas internas o externas.



Al hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario ucraniano opinó no obstante que el atentado contra su asesor está vinculado con las reformas que ejecutan las autoridades.



"Ya ven el precio de los cambios, el precio de las reformas", dijo Zelenski, quien agregó que por suerte su asesor está vivo y su conductor también.

