Los talibanes buscan su sitio en la ONU para interactuar con el mundo

Los talibanes solicitaron intervenir en las actuales reuniones de la Asamblea General de la ONU para "iniciar interacciones y relaciones diplomáticas" con los países representados en el organismo internacional, una misión que estará a cargo de su candidato Suhail Shaheen, actual portavoz en Catar.



El paso se tomó para "iniciar interacciones, relaciones diplomáticas e intercambios (con los países representados en la ONU) y asegurar así los derechos del pueblo oprimido de Afganistán", explicó este miércoles a Efe el portavoz talibán Bilal Karimi.



El portavoz confirmó que -como habían adelantado representantes de la ONU- solicitaron su participación en la Asamblea General a través de una misiva enviada esta semana, en la que pedían que "el Emirato Islámico tenga su papel en las Naciones Unidas".



Además, Karimi detalló que "para la Asamblea General en curso en las Naciones Unidas, Shaheen es la persona idónea para pronunciar el discurso en nombre de Afganistán, como representante del Emirato Islámico", como se denomina ahora el país después de que los talibanes tomaran el control de Kabul el pasado 15 de agosto.



Si es aceptado por las Naciones Unidas, Shaheen sustituirá a Ghulam M. Isaczai, que fue designado por el expresidente Ashraf Ghani como embajador y representante permanente de la República Islámica de Afganistán ante la ONU en junio de 2021.



Shaheen ha estado trabajando como miembro de la oficina política del grupo en Doha durante la última década y también es el portavoz de su ala política. En el anterior gobierno talibán entre 1996 y 2001 trabajó como jefe de la agencia de noticias estatal Bakhtar.



UNA PETICIÓN IMPROBABLE



Pero la solicitud de los talibanes no garantiza que puedan dirigirse a los líderes internacionales, pues corresponde a un comité de la Asamblea pronunciarse sobre quién debe intervenir en nombre de Afganistán, decisión que a priori no se producirá antes de que termine esta Asamblea General, el próximo lunes.



Antes de esta misiva, la ONU había recibido otra del actual embajador afgano, presentándose como el líder de la delegación del país en las reuniones de alto nivel de estos días.



Según el portavoz de Naciones Unidas Farhan Haq, ambas cartas han sido remitidas al comité de credenciales de la Asamblea General, un órgano formado por nueve países -entre ellos Estados Unidos, China y Rusia- y que es el encargado de dirimir este tipo de conflictos, para lo que habitualmente opera buscando el consenso.



Aunque nada se lo impide, no está previsto que el comité se reúna antes de que terminen los actuales debates en la Asamblea, según varias fuentes diplomáticas, lo que jugaría en contra del plan de los talibanes.



Afganistán es uno de los asuntos que están centrando los discursos de los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo y una posible participación de los talibanes supondría un paso importante para su entrada en el concierto internacional.

