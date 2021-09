El arzobispo eslovaco que estuvo con el Papa da positivo de covid

El arzobispo grecocatólico Jan Babják, que celebró el pasado martes en Presov (Eslovaquia) una misa con el papa Francisco, ha dado positivo de covid y se encuentra en cuarentena, informó hoy a Efe Michal Pavlisinovic, portavoz de la Archieparquía de Presov.



Babják, de 68 años, y Francisco "intercambiaron el signo de la paz durante la liturgia y tras la celebración conversaron un rato en italiano", recordó el portavoz.



Y añadió que "no estuvieron juntos para almorzar".



Presov es una de las zonas del país en primer grado de alerta por el coronavirus, una situación en la que también se encuentra la mitad de Elovaquia, y en la que no se permiten reuniones multitudinarias.



A la celebración de la misa con rito bizantino en la ciudad de Presov, al este del país centroeuropeo, asistieron unas 40.000 personas.



En esa ocasión, "no se usaron mascarillas durante la celebración", admitió el portavoz.



El prelado grecocatólico, al frente de la Eparquía de Presov, sintió los primeros síntomas de la enfermedad el viernes y se sometió el sábado a un test de coronavirus, que dio positivo.



Desde entonces se encuentra en "cuarentena domiciliaria" en su casa de Presov y actualmente "se encuentra bien", dijo asimismo Pavlisinovic.



La cuarentena de Babják "durará dos semanas y luego se someterá a un nuevo test", apostilló el portavoz. Francisco concluyó el pasado miércoles su visita de cuatro días a Eslovaquia.

