Las políticas afganas celebran su primera rueda de prensa bajo el régimen talibán

Políticas afganas celebraron este domingo su primera rueda de prensa bajo el nuevo régimen de los talibanes, a la que siguió una protesta en las calles de Kabul, para reclamar sus derechos y el fin de las restricciones a las mujeres en Afganistán.



La rueda de prensa, a la que asistieron unas 150 mujeres, tuvo lugar en la sede del Movimiento para el Cambio en Afganistán, el primer partido afgano liderado por mujeres, y que tras su formación en 2013 dirige la influyente diputada y activista Fawzia Koofi.



El acto en la sede de Kabul se centró en el derecho de las mujeres y la búsqueda de la "igualdad" entre los dos sexos.



"Los talibanes no deberían arrebatar a las mujeres sus derechos a la educación y al trabajo. Se debe asegurar la participación de las mujeres en política y en las actividades económicas", afirmó a Efe Ghazalla, una de las organizadoras.



Ghazalla, que es miembro del comité del partido, criticó que los talibanes se están alejando de las promesas hechas sobre el respeto a los derechos de las mujeres en el acuerdo de Doha, firmado en febrero del año pasado entre los islamistas y Estados Unidos, al limitar su papel e imponerles cada vez más "restricciones".



Las violaciones de esos derechos son numerosas, aseguró la política: como el cierre de las oficinas gubernamentales para las empleadas, permitir solo a los niños regresar a las escuelas de secundaria, dispersar las protestas femeninas violentamente o disolver el Ministerio de Asuntos de la Mujer.



Tampoco hay mujeres en el Gobierno interino formado exclusivamente por talibanes.



"Estas son el tipo de cosas que las mujeres no pueden tolerar por más tiempo", remarcó desafiante Ghazalla, que subrayó que las afganas están "preocupadas" porque los talibanes dicen una cosa y luego "en la práctica" hacen otra.



Pero, advirtió la política, "las mujeres de hoy no son las mismas de la década de 1990, los talibanes se enfrentan ahora a una generación de mujeres diferente, educada y bien informada. No aceptaremos las decisiones discriminatorias de los talibanes".



Así, añadió Ghazalla, continuarán alzando su voz y defendiendo sus derechos a través de "todos los medios pacíficos posibles".



Poco después de que finalizara la rueda de prensa, varios talibanes llegaron a la sede del partido preguntando por qué se hacía un acto "para hablar en contra del sistema", pero las participantes ya habían abandonado el lugar para participar algunas de ellas en una protesta callejera.



PROTESTAS



Las manifestaciones se han erigido en uno de los principales modos de protesta de las afganas, y algunas de ellas fueron disueltas violentamente por los talibanes. La protesta de hoy se dirigió al edificio que albergaba al disuelto Ministerio de Asuntos de la Mujer, y que ahora acoge la cartera del Vicio y la Virtud.



"La eliminación de la mujer es la eliminación del ser humano. ¡Tomasteis nuestra tierra sagrada, pero no tomaréis nuestros libros y bolígrafos! El derecho a la educación y al trabajo es el símbolo de la libertad", fueron algunas de las consignas coreadas.



Muchas recuerdan el anterior régimen talibán entre 1996 y 2001, en el que las mujeres fueron recluidas al interior de sus hogares y se les prohibió trabajar o ir a la escuela, obligadas además a salir a la calle acompañadas siempre de un varón de la familia, por lo que ahora se niegan a que algo así vuelva a repetirse.



"Cuánto tiempo deben cometer injusticias los talibanes con las mujeres, particularmente con las niñas de este país", dijo a Efe Taranum Sayedi, una de las organizadoras de la protesta.

