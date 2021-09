La UE busca perfilar su futuro a través del debate ciudadano

El inicio de los paneles ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa de este viernes han traído de primera mano al seno del Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo las inquietudes y demandas de la sociedad civil europea, un primer paso para que la Unión Europea (UE) perfile su propio futuro tras la pandemia.



En el arranque de las sesiones, el copresidente del Comité Ejecutivo por la Eurocámara y eurodiputado, Guy Verhofstadt, volvió a incidir en la idea que las tres instituciones de la UE trasladaron en mayo durante el arranque de la Conferencia, que las conclusiones del debate ciudadano no queden tan solo plasmadas en un documento que termine archivado, sino que las recomendaciones sean trasladadas a los políticos y que estos respondan.



Y apuntó a la que será uno de los objetivos fundamentales del ágora en el que participaran los ciudadanos durante los cuatro paneles previstos: disipar la idea de que el club comunitario es “demasiado tecnócrata”.



“Hace poco la idea de los líderes europeos era que la UE evolucionaría y funcionaría no por la demanda y el apoyo popular, simplemente porque era necesario que así fuera. El Brexit nos demostró que esta idea no es cierta”, aseveró Verhofstadt quien puso de relieve como hace 15 años el PE logró convertirse en colegislador de la UE junto al Consejo (de los Veintisiete).



Frente a los 200 ciudadanos que acudieron este fin de semana a la ciudad francesa para participar en el primero de los paneles, el ex primer ministro belga reconoció que la falta de acuerdo en ciertos ámbitos puede trasladar una imagen de una Europa “que se queda quieta" mientras "el mundo avanza” y habla "de la necesidad de reformas".



Por ello, defendió, se quiere “tener un debate directamente con la ciudadanía, un debate pormenorizado y profundo sobre lo que hay que cambiar” para que la sociedad civil explique cómo se puede “dar forma a este futuro común”.



200 CIUDADANOS ENCIENDEN EL DEBATE EN EL SENO DE LA UE



Al término de su discurso y de la sesión inaugural, los participantes iniciaron las primeras mesas de trabajo y diálogo que concretarán las conclusiones que se llevarán a la segunda sesión plenaria de la Conferencia entre el 22 y el 23 de octubre.



En el menú de este primer panel (de los cuatro que habrá en total) figuran debates sobre economía, justicia social, educación, juventud, cultura y transformación digital.



De juventud y expectativas de futuro ha venido precisamente a hablar Adrián de Cien, un joven madrileño de 23 años y recién graduado en Turismo, quien es uno de los 68 españoles que tendrán voz propia en este ejercicio de reflexión sobre el futuro de la UE.



Para él, en el horizonte que vislumbra la UE se debería poner solución a una de las mayores preocupaciones de los jóvenes: la falta de salidas laborales, con especial acento en España, donde la tasa de paro juvenil se sitúa en el 35,1 %.



“Nos encontramos ante un mercado laboral que tiene muchísima gente donde escoger y que no apuestan por las nuevas generaciones si no tienes algo de experiencia, quieren ya profesionales que estén del todo formado y no nos dan la oportunidad, aunque tengamos mucha ilusión”, lamenta.



En este fin de semana de reflexión, otros tratarán de poner sobre la mesa otras inquietudes, como Eduardo Besa, un jubilado vasco de 75 años que le gustaría tocar temas como la baja tasa de natalidad, además de querer trasladar a los jóvenes la "voz de la experiencia", como él dice, para avivar el debate.



“Siempre creo que quien hace familia, hace pueblo, quien hace pueblo hace provincia, quien hace provincia hace nación y quien hace nación hace la Unión Europea”, dice este vasco defensor de los valores europeos.



Los paneles ciudadanos europeos están compuestos por 800 ciudadanos de los 27 Estados miembros, 200 para uno de los cuatro paneles, en los que también se debatirán sobre democracia, cambio climático, y la UE en el mundo, entre otros.

COMENTARIOS