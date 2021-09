Washington se prepara por posibles choques entre trumpistas y opositores

La Policía anunció que ha incrementado la seguridad en toda la ciudad de Washington para evitar que este sábado, se produzcan choques entre simpatizantes del expresidente Donald Trump (2017-2021) y contramanifestantes que repudian su presencia.



En una rueda de prensa, el jefe de la Policía del Capitolio, Tom Manger, dijo que el "escenario más posible de violencia" serían choques entre ambos grupos y, por eso, los agentes tratarán de mantenerlos separados.



Está previsto que, en el mediodía del sábado, comiencen al mismo tiempo la marcha de los simpatizantes de Trump, que se reunirán en la Union Square para marchar hacia el Capitolio; y la concentración de los contramanifestantes, entre los que se incluyen grupos antifascistas.



Los contramanifestantes se reunirán en la Freedom Plaza, aproximadamente a 1,6 kilómetros de los simpatizantes de Trump, y donde tienen previsto dar un ambiente festivo a su reivindicación con comida, música y actividades educativas, dijo la coalición de grupos en un comunicado.



Entretanto, el objetivo de los simpatizantes de Trump será apoyar a las 600 personas que fueron detenidas por irrumpir el 6 de enero en la sede del Congreso para impedir la ratificación de la victoria en las elecciones de noviembre de 2020 del candidato demócrata y actual mandatario, Joe Biden.



Cinco personas murieron, entre ellas un policía, y además cuatro agentes se han quitado la vida en los meses posteriores. Hubo más de 130 policías heridos.



POSIBILIDAD DE VIOLENCIA



Manger, el jefe de Policía, dijo este viernes que la nueva marcha de simpatizantes de Trump podría volverse violenta.



Indicó que la Policía y diferentes agencias del Gobierno han seguido muy de cerca el debate en internet sobre el evento y han concluido que podría haber acciones violentas, unos rumores similares a los que tuvieron lugar antes del asalto del 6 enero.



"Sería estúpido no tomar esa inteligencia que tenemos en serio", afirmó Manger, pero afirmó que hay un "plan muy fuerte en marcha" para que las protestas sean pacíficas.



El organizador principal de la marcha frente al Capitolio es Matt Braynard, un exasesor de Trump y que ha solicitado un permiso para 700 personas, aunque no se sabe cuántas acudirán.



Todavía se desconoce si asistirán miembros de grupos de ultraderecha más radicales como Proud Boys y Oath Keepers, quienes sí estuvieron entre los asaltantes del Capitolio el 6 de enero.



UN CENTENAR DE RESERVISTAS DE LA GUARDIA NACIONAL



A petición de la Policía del Capitolio, el Pentágono ha activado a 100 efectivos de la Guardia Nacional, un cuerpo militar en la reserva y que después del asalto del 6 de enero durmió durante días en los pasillos del Congreso ante la posibilidad de más disturbios.



Esta vez, los reservistas de la Guardia Nacional estarán estacionados en el D.C. Armory, un edificio que servía como depósito de armas y que se encuentra el este del Capitolio.



En principio, la Guardia Nacional no irá armada y solo se desplegará si la policía se ve sobrepasada o si las manifestaciones se extienden más allá del tiempo previsto, detalló Manger.



Además, esta semana, la Policía volvió a instalar alrededor del Capitolio una valla negra similar a la que protegió durante seis meses la sede parlamentaria tras el asalto del 6 de enero.



La agencia encarga de la seguridad en los aeropuertos, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), también ha incrementado la seguridad en uno de los aeropuertos de la región, el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, y ha advertido a los pasajeros de que habrá más agentes despegados, según la CNN



Por último, en una carta a la que accedió Efe, el sargento de armas de la Cámara de Representantes de EE.UU., William Walker, pidió a los legisladores y sus equipos que eviten acercarse al Capitolio este fin de semana.

