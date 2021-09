Inglaterra descarta pedir una prueba de vacunación para entrar en discotecas

El Gobierno británico anunció este domingo que ha descartado su idea inicial de obligar a mostrar el certificado sanitario de vacunación contra la covid para entrar en discotecas y otros recintos cerrados con multitudes en Inglaterra.



Después de que Escocia revelara esta semana que sí solicitará ese "pasaporte covid" para asistir a clubes y estadios deportivos, el Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, ha cancelado las medidas adelantadas antes del verano.



"Lo hemos estudiado detenidamente y, aunque lo reservamos como una posible opción, me complace anunciar que no seguiremos adelante con los planes para pasaportes de vacunación", que debían entrar en vigor a final de este mes, declaró en el Andrew Marr Show de la BBC el ministro de Salud, Sajid Javid.



El Gobierno conservador, que la semana pasada mantenía que la medida era clave para mantener abierto el sector del ocio nocturno, ha recibido presiones de sus propios diputados, que lo acusaron de atentar contra las libertades individuales con medidas potencialmente discriminatorias.



Por su parte, el Parlamento escocés aprobó el pasado jueves exigir a los ciudadanos mayores de 18 años que demuestren que están vacunados, mediante el certificado digital conocido como "pasaporte covid", para entrar en locales de ocio como discotecas así como festivales de música y competiciones deportivas.



Concretamente, salvo exenciones, se requerirá el certificado de vacunación para entrar en clubs nocturnos y "similares", "locales de entretenimiento sexual"; eventos en recintos cerrados con más de 500 asistentes y en espacios abiertos con más de 4.000, y en cualquier acto con más de 10.000 participantes.



En cuanto al resto del Reino Unido, Gales ha indicado que no dependerá de los llamados "pasaportes de vacunación", mientras que el Ejecutivo de Irlanda del Norte aún no se ha pronunciado sobre el asunto.

