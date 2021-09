Asciende a 14 la cifra de muertos en incendio de una unidad covid en Tetovo

El número de fallecidos en el incendio ocurrido anoche en un contenedor que servía de unidad de covid en la ciudad macedonia de Tetovo se ha elevado a 14, y el proceso de identificación se está planteando difícil debido a que algunas víctimas han quedado calcinadas.



Por ahora todavía no hay una cifra definitiva de los fallecidos, y la Fiscalía informó este jueves de que se están haciendo los análisis forenses pertinentes para determinar cuántas personas fallecieron.



Algunos de los fallecidos requerirán un análisis de ADN para determinar sus identidades.



Según informan los medios, las investigaciones iniciales apuntan a que entre los muertos no hay personal sanitario.



Los fiscales han recopilado durante toda la noche testimonios del personal hospitalario para intentar esclarecer la causa del incendio y han emitido una orden para visionar el material de las cámaras de vigilancia colocadas en los alrededores del lugar.



Según informaron los bomberos, el incendio ocurrió alrededor de las nueve de la noche y se propagó con suma rapidez ya que el contenedor en cuestión estaba fabricado con materiales plásticos.



Durante el mes de agosto se registró un fuerte aumento de casos de coronavirus en Tetovo, lo que llevó a las autoridades sanitarias a montar contenedores de plástico en los patios traseros de las clínicas para hospitalizar a todos los pacientes.



La tragedia ocurre justamente cuando han empezado a disminuir las infecciones por covid-19. En los últimos días no hubo muertes relacionadas con la pandemia en la región de Tetovo.

