Un fuerte terremoto de 7,1 produce pocos daños en centro y sur de México

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 con el epicentro cerca del balneario de Acapulco provocó escasos daños este martes por la noche en el centro y sur de México, a pesar de la intensidad del sismo.



El gobernador del sureño estado de Guerrero, Héctor Astudillo, informó de que una persona falleció por la caída de un poste de la luz en el municipio de Coyuca de Benítez como consecuencia del sismo, sin que se hayan reportado por ahora daños de consideración ni mas victimas.



El temblor se produjo a las 20.47 hora local (01.47 GMT), con el epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, indicó del Servicio Sismológico Nacional, que en un informe preliminar había informado de que el sismo era de magnitud de 6,9.



Hasta las 23.00 hora local (04.00 GMT) se han registrado 92 réplicas del sismo de 7,1 ocurrido en Guerrero, siendo el más grande de magnitud 5,2, agregó el Servicio Sismológico.



El gobernador de Guerrero explicó que el sismo se "sintió muy fuerte" y la gente está "bastante alarmada".



En el municipio de Coyuca de Benítez, cercano a Acapulco, donde se produjo el único fallecido, se pudo apreciar la caída de estructuras metálicas y cristales rotos en algunos establecimientos, además del desmoronamiento de una parte de una fachada de una vivienda.



Minutos antes de que el gobernador de Guerrero informase del fallecimiento de una persona, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había descartado en un mensaje divulgado por redes sociales que hubiese hasta entonces "pérdidas de vidas humanas".



La alcaldesa de Acapulco, Adela Román, anunció que se habían producido crisis nerviosas entre la población y "derrumbes no graves en la zona costera y muchas fugas de gas, pero sin víctimas que lamentar".



En un recorrido de Efe por la costera de Acapulco se pudo apreciar la caída de estructuras metálicas y cristales rotos en algunos establecimientos.



El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina notificó que no se espera la generación de un tsunami en la zona costera.



CIUDAD DE MÉXICO EN ALERTA



El terremoto activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, donde miles de personas salieron de casas y edificios como medida de seguridad y prevención, y donde en varios barrios se han producido cortes de electricidad.



"El secretario de Seguridad Ciudadana (Omar García Harfuch) está sobrevolando (la ciudad). Hasta el momento no se reportan daños graves. Seguimos informando", indicó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje en Twitter.



Posteriormente, García Harfuch informó que hay cortes de luz en algunos barrios de la ciudad y el servicio de metro funciona con normalidad.



Por su parte, Protección Civil de México señaló que en el Estado de México y en Oaxaca se activó la alerta sísmica y los protocolos de revisión y de auxilio a la población.



Mientras que en el estado de Michoacán se llevaron a cabo recorridos de revisión, al igual que en el estado de Morelos. En tanto, en el estado de Veracruz hubo evacuación de edificios y viviendas y en Tlaxcala recorridos de verificación, misma situación que en el estado de Puebla e Hidalgo, sin reporte de víctimas ni de afectaciones mayores en ninguno de estos estados.



El sismo de esta noche ocurrió en la misma fecha en la que hace cuatro años -el 7 de septiembre de 2017- se registró un terremoto de magnitud 8,2 el cual tuvo su epicentro en el Golfo de Tehuantepec y afectó principalmente los estados de Oaxaca y Chiapas, donde 98 personas perdieron la vida, 78 de ellas en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco.



Aquel terremoto tuvo su epicentro en Chiapas (sureste), mientras que el terremoto del 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7,1 y con epicentro entre Puebla y Morelos (centro), dejó 369 muertos, 228 de ellas en Ciudad de México, y cuantiosos daños materiales.

