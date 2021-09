El G20 se compromete a inmunizar al 40% de la población mundial en 2021

La ministra española de Sanidad, Carolina Darias, ha revelado que el G20 que ha concluye hoy en Roma ha alcanzado el "ambicioso" compromiso de vacunar contra el coronavirus con la pauta completa al 40 por ciento de la población del planeta antes de que finalice 2021.







"Es un compromiso ambicioso, pero no queda otra para mantener al virus a raya", dijo Darias a la prensa en la capital italiana, donde destacó que varios responsables de Sanidad del G20 le han preguntado "por la razón del éxito de España" tanto en vacunación como en un sistema sanitario universal, lo que es "un orgullo como país".







"España es el líder en el G20 en vacunación no solo en una dosis, sino con pauta completa, pero también quiere contribuir al liderazgo de que haya vacunas para todo el mundo, como lo está haciendo, cumpliendo el compromiso del presidente (del Gobierno Pedro) Sánchez", explicó.







Sánchez "ya lo hizo en la cumbre Iberoamericana de Andorra, comprometiendo 7,5 millones para toda Latinoamérica y ya hemos superado los 6 millones. Ahora vamos a por la siguiente hasta alcanzar los 22 millones y medio", añadió la ministra.







Sobre la contribución española a la declaración y los conclusiones del G20, Darias resaltó el impulso del tratado internacional de pandemias para futuras crisis: "Si algo hemos aprendido de esta es que solo si actuamos juntos se puede llegar tan lejos".







Sobre la próxima meta del Gobierno español de alcanzar el 90 por ciento de vacunados, Darias reiteró que no hay un plazo concreto.







"La vacunación alcanzó el viernes pasado el 80 por ciento para mayores de 12 años, son cifras espectaculares. Lo que queda ahora es seguir vacunando con el buen hacer de las comunidades autonomas, no se trata de ponernos mas metas de las que tenemos, que ya son muy ambiciosas: vacunar a toda la población de nuestro país y ayudar a la del resto del mundo".







Preguntada sobre la apertura del Gobierno italiano a una eventual vacunación obligatoria contra la covid, Darias explicó que respeta esa posición, pero en España la única estrategia es "seguir vacunando hasta que lo estén cada uno de los españoles que los desean" y, como ejemplo, comentó que el colectivo de 12 a 19 años está cerca de un 70 por ciento de vacunación con una dosis, por lo que "aún nos queda gente por vacunar".







La ministra resaltó que "en España hay una gran cultura de cuidados" y que "la mayoría de los españoles ve la vacunación no solo como un derecho, sino como un deber".







"Tenemos que estar orgullosos de la ciudadanía de nuestro país, que ha contribuido a una mayor protección, con un rechazo a la vacuna casi inexistente. Como dato, a principios de julio solo el 0,7 por ciento había rechazado la vacunación, una cifra minoritaria frente a un 80 por ciento de vacunados".







Sobre la posibilidad de que en España se inyecte una tercera dosis, destacó que hay que diferenciar entre una dosis adicional para algunas personas con algún tipo de inmunodepresión, que podría inocularse si la comisión de salud lo acuerda.







"Como ha dicho la EMA, por ahora no existe esa urgencia" (de la tercera dosis), así que "vamos a seguir pinchando a todos los que no tienen la pauta vacunal completa".

