Huelga de maquinistas altera por segundo día el tráfico de pasajeros en Alemania

La tercera huelga de maquinistas alemanes en menos de un mes entra en su segunda jornada en el transporte de pasajeros, mientras la empresa de ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn (DB) tiene previsto recurrir la decisión de la justicia de no dar curso a su demanda contra la acción de protesta.



También hoy DB garantiza la circulación de alrededor del 25 % de los trenes de larga distancia, que tiene previsto ampliar al 30 % el fin de semana, y en torno al 40 % de los regionales y de cercanías, de nuevo con claras diferencias entre regiones, precisa la empresa en un comunicado.



En el este del país, donde el sindicato convocante GDL está mejor organizado, las alteraciones podrán ser mayores, al igual que en algunas regiones metropolitanas, agrega.



En tanto, DB anunció anoche que recurrirá en segunda instancia la decisión de la Audiencia de lo Laboral de Fráncfort de desestimar la demanda presentada por la vía de urgencia contra la huelga de maquinistas después de que el sindicato "respondiera con un bloque a cada concesión por parte de la empresa".



El objetivo de la dirección de la DB era paralizar la protesta de los trabajadores, iniciada el miércoles a las 17.00 horas (15.00 GMT) para el sector de mercancías y extendida a partir de las 02.00 (00.00 GMT) de ayer a los trenes de pasajeros y que se prolongará hasta la madrugada del próximo martes.



La demanda fue formalizada después de que GDL rechazara la última oferta mejorada presentada por DB poco después de iniciarse la huelga de mercancías.



El líder del sindicato GDL, Claus Weselsky, calificó la oferta de DB de "inaceptable", al no contemplar ningún tipo de mejora para el año en curso.



Se trata de la huelga más larga de esta campaña, ya que las anteriores fueron de 48 horas para los trenes de pasajeros, ampliados media jornada más en los de mercancías.



GDL exige para todos los maquinistas y todo el personal ferroviario una subida salarial del 1,4 % y un plus por pandemia de 600 euros en 2021, y otro aumento del 1,8 % en 2022 con una vigencia de 28 meses, mejoras en los horarios y protección para sus pensiones.



DB ha ofrecido un aumento salarial en dos etapas: un 1,5 % para el 1 de enero de 2022, y del 1,7 % para el 1 de marzo de 2023 y está dispuesta ahora a reducir la vigencia del convenio de 40 a 36 meses y sumar la prima de 600 euros.



No obstante, Weselsky ha rechazado estas sucesivas ofertas de DB por considerarlas inconcretas y por no precisar mejoras en las pensiones y condiciones de trabajo.



GDL ya había dado por fracasadas a principios de junio las negociaciones con DB, que el año pasado ya llegó a un acuerdo con el sindicato del sector ferroviario EVG para un aumento salarial para sus afiliados del 1,5 % por dos años a partir de 2022 y la renuncia de despidos.



El sindicato GDL es, con sus más de 37.000 afiliados, notablemente menor que EVG -que cuenta con unos 185.000-, pero representa a alrededor del 80 % de los maquinistas de Deutsche Bahn.

