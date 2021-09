Francia negocia con los talibanes en Doha nuevas evacuaciones de Afganistán

Francia negocia con los talibanes en Doha, con la mediación de Catar, para conseguir evacuar y proteger a más personas de Afganistán, explicó este jueves el portavoz de su Gobierno, que puntualizó que eso no significa que se les dará un reconocimiento diplomático.



"Por supuesto, discutimos con los talibanes, en particular en Doha", señaló Gabriel Attal en una entrevista a la emisora France Info en la que señaló que también hay otros países que lo hacen.



Sobre todo, insistió en que esas conversaciones se llevan a cabo "en un contexto en que hay personas a las que queremos evacuar y proteger".



Además, el portavoz del Ejecutivo del presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que "eso no quiere decir que habrá un reconocimiento mañana" y que no se dará a los talibanes "el beneficio de la duda" sobre cuál será su actitud.



Más allá de esos contactos bilaterales, Attal hizo notar que Francia está desplegando una acción internacional, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó el martes una resolución inspirada en la propuesta que hizo su país y el Reino Unido.



Una resolución que ha modificado sensiblemente la propuesta franco-británica, que preveía crear una zona segura en el aeropuerto civil de Kabul bajo control de la ONU que permitiera continuar las evacuaciones, ya que el texto final se limita a insistir en que los talibanes deben permitir salir del país a las personas que quieran.

