La nueva caravana migrante avanza desde el sur de México tras agresiones

La nueva caravana de cerca de 600 migrantes surgida esta semana partió este martes del municipio mexicano de Huixtla, en el suroriental estado de Chiapas, tras la agresión de la Guardia Nacional (GN) que frenó a un primer grupo.



Los cientos de niños, hombres y mujeres de Haití, Venezuela, Cuba, Honduras y otros países salieron cerca de las 3.00 (8.00 GMT) de Huixtla pese a estar cansados, enfermos y con ampollas en los pies.



"Nos dieron dos panes y un poco de café. Es lo que hemos comido, y agua dos veces, no es justo, no queremos estar en esa situación", contó a Efe un viajero, quien prefirió omitir su identidad por temor a la deportación.



La región vive una ola migratoria récord, con más de 212.000 indocumentados detenidos en julio en la frontera de Estados Unidos, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) de México reporta casi 382.000 "ingresos irregulares" desde 2019 a la fecha.



Esta segunda caravana avanza tras las imágenes de esta semana que muestran a elementos de la GN, un cuerpo con formación militar, mientras golpean y amenazan a migrantes de una caravana en Chiapas, en el sureste del país.



Tras el hecho, el Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió a dos agentes federales por su actuación, pero los migrantes han expresado que la persecución persiste.



"Nos tratan súper mal, nosotros no somos delincuentes y nosotros queremos preguntarle al director de migración por qué nos quieren tener encerrados en México, porque esta situación no la hemos encontrado en los nueve países que hemos circulado", denunció uno de ellos a Efe.



En tanto, médicos y enfermeros de la Secretaría de Salud de Chiapas curaron a migrantes haitianos, centroamericanos y de otras regiones que han caminado más de 70 kilómetros desde Tapachula hacia Escuintla, Chiapas.



Pese al panorama, los extranjeros han contado no van a desistir de su viaje en caravana porque en Tapachula ya no hay condiciones para permanecer en espera de que las autoridades procesen sus solicitudes de asilo, por lo que han optado por viajar de forma masiva.



Incluso, algunos de ellos han pedido al Gobierno de México que les cobre algún impuesto para transitar hasta el norte del país.



Un migrante haitiano identificado como Luis dijo que si el Gobierno quiere retener a los migrantes en territorio mexicano debe ofrecer oportunidades o, de lo contrario, debe permitirles viajar.



"Por ejemplo, si quisiera permanecer en México, lo haría por mi hijo y mi mamá y mí mismo, y haría lo que sea por trabajo, pero no hay cómo estar y no nos dejan avanzar", lamentó.



Por ahora, esta segunda caravana de migrantes se mantiene en camino por toda la carretera costera sobre el tramo Acacoyagua-Mapastepec, a unos 36 kilómetros donde la Guardia Nacional dispersó la primera caravana este martes.



En Mapastepec, las fuerzas federales ingresaron al centro del municipio en busca de migrantes que se escondieron en las viviendas.



Apenas el viernes pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) admitió que uno de sus principales objetivos en la frontera sur es "detener toda la migración".

