Los antivacunas italianos amenazan con bloquear más de 50 estaciones de tren

Los antivacunas italianos amenazaron con bloquear este miércoles más de medio centenar de estaciones de tren en todo el país para protestar contra la entrada en vigor de la obligatoriedad de presentar el certificado sanitario para poder acceder a aviones, barcos, trenes y autobuses de largo recorrido.



A través de grupos de Telegram, los antivacunas se han dado cita en las principales estaciones ferroviarias del país, aunque no cuentan con el apoyo de los principales sindicatos italianos, muchos de ellos en contra de la aplicación de estas medidas pero que no comparten los gestos violentos.



"Decimos no a las amenazas de bloquear los trenes mañana, 1 de septiembre, en las principales estaciones italianas. Esperamos un replanteamiento por parte de los promotores de la protesta", firmaron conjuntamente los sindicatos FILT-CGIL, FIT-CSIL y Uiltrasporti.



Las fuerzas de seguridad italianas reforzarán los controles para evitar altercados, después de que en las últimas concentraciones se hayan producido agresiones a periodistas, mientras que el Ministerio del Interior italiano señaló que "garantizará, como siempre, la libertad de manifestarse", pero remarcó que "no se admitirán actos de violencia ni amenazas".



El Ministerio del Interior aseguró que la policía trabajará "para identificar a quién se introduce en las manifestaciones con actos de violencia e intolerancia".



Los grupos de chat de los antivacunas, además de las convocatorias de protesta, se han llenado de amenazas a médicos, periodistas o políticos, considerados responsables de la introducción de la exigencia del certificado sanitario.



En el chat de Telegram titulado "Basta dictadura", con el símbolo de una esvástica con la franja "dictadura covid", y con más de 40.000 integrantes, esta mañana apareció la invitación a "asustar un poco el gobierno" y se adjuntaban los números de teléfono de la Oficina del primer ministro o de la Oficina de comunicación".



El pasaporte sanitario se puede obtener con la primera dosis de la vacuna, al haber pasado la COVID-19 o test de antígenos negativo en las 48 horas previas.

