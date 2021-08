El Pentágono concluye que finalmente hubo una única explosión en Kabul

El Pentágono señaló este viernes que finalmente ha concluido que hubo una única explosión fuera del aeropuerto Kabul, y no dos como informó ayer, tras el atentado que se cobró la vida de decenas de personas, entre ellas 13 soldados estadounidenses.



El subdirector de Logística del Estado Mayor de EE.UU., el general Hank Taylor, dijo en una rueda de prensa que finalmente no creen que hubiera un segundo estallido el jueves "en o cerca" del Hotel Baron, próximo al aeropuerto.



"Por tanto, solo hubo un único suicida con una bomba", indicó Taylor, quien agregó que todavía no están seguros de cómo se cometió este error de información, pero que posiblemente se produjo en medio de "la confusión durante unos eventos dinámicos".

