Grecia abrirá la restauración y el ocio solo para vacunados

Grecia limitará a partir de 13 de septiembre el acceso a la restauración y a los lugares de ocio exclusivamente a personas vacunadas o que hayan pasado la covid en los últimos seis meses, en un nuevo intento de dar un impulso al renqueante programa de vacunación.



Según anunció este martes el ministro de Sanidad, Vassilis Kikilias, los teatros, cines, sitios arqueológicos o museos podrán seguir aceptando a personas no vacunadas, pero solo si presentan una prueba negativa efectuada en las 48 horas previas a la visita.



Los estadios y lugares deportivos al aire libre o cerrados estarán asimismo limitados al grupo de inmunnizados.



El país lleva semanas sin lograr que la vacunación avance, en parte porque agosto es mes de vacaciones, pero en los últimos días ha empezado a despegar ligeramente, con una media de 20.000 inyecciones diarias.



Con en torno al 56 % de los alrededor de 10,5 millones de habitantes de la población con la pauta ya completada, todavía habrá administrar al menos un millón de vacunas para alcanzar la inmunidad de rebaño, recalcó Kikilias en rueda de prensa.



Las limitaciones que el ministro presentó hoy como novedad llevaban en teoría en vigor desde mediados de julio, pero sin que llegaran a aplicarse, no solo debido a que en verano la restauración se queda prácticamente vacía en sus interiores, sino a que nadie estaba dispuesto a estrangular el despegue del turismo, el principal motor de la economía.



Entre las novedades anunciadas, que persiguen castigar a las personas renuentes a vacunarse, está también el fin de las pruebas gratuitas de covid.



Así, a partir del 13 de septiembre y hasta el 31 de marzo, todos los trabajadores del sector público y privado que no se hayan vacunado deberán hacerse por cuenta propia y al coste de diez euros una o dos pruebas semanales, en función del empleo que tengan.



Tan solo quedarán exentos de pago los escolares de la enseñanza primaria y secundaria, pero no los profesores ni los estudiantes universitarios.



Asimismo quedarán libres de pagar las personas inmunizadas que tengan que hacerse una prueba porque presenten síntomas.



El uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio solo en los interiores o en los exteriores cuando se producen aglomeraciones.



En las últimas semanas Grecia ha registrado un fuerte repunte de casos, que está poniendo nuevamente a prueba la resistencia hospitalaria, especialmente en islas como Creta, donde algunas uci están ya ocupadas al 90 %.



El aumento de casos -el 85 % del total lo constituye la variante delta- empieza a estar acompañado de un aumento de intubaciones y fallecimientos.



Este lunes, Grecia registró 2.628 nuevos casos, 34 muertes y 319 pacientes tuvieron que ser intubados.



Desde que comenzó la pandemia Grecia ha registrado 561.812 contagios y 13.422 muertes por covid-19.



Alrededor del 59 % de los ciudadanos ha sido inoculado con una dosis mientras que el 56 % ya ha recibido la pauta completa.

COMENTARIOS