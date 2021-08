Los derechos de la mujer se fijarán en diálogo intraafgano, dicen talibanes

Los derechos de las mujeres en la Afganistán de los talibanes serán establecidos en el diálogo con otras fuerzas del país, aseguró este domingo un portavoz del grupo islamista en una entrevista con la cadena de televisión catarí Al Yazira, si bien afirmó que la ley islámica es clara en este sentido.



"La ley islámica es conocida por todos y no hay ambigüedades sobre los derechos de las mujeres, y también los de los hombres y los niños, y ahora estamos en una situación en que esperemos que durante las consultas queden más claros cuáles son estos derechos", afirmó Abdulqahar Balji, miembro de la Comisión Cultural Afgana.



"El punto de las conversaciones intraafganas era precisamente llegar a un acuerdo sobre lo que suponen esos derechos", añadió el representante talibán, que habló en inglés.



"Las consultas están en marcha y, por supuesto, va a ser un sistema inclusivo", manifestó.



Este diálogo se ha estado llevando a cabo precisamente en Catar y en él participaban este movimiento radical y el hasta entonces Gobierno afgano hasta su última ronda de negociaciones, que tuvo lugar hace menos de dos semanas en pleno avance triunfal de los talibanes por todo Afganistán.



Balji indicó que la principal prioridad de su grupo es empezar imponiendo la disciplina entre sus propia filas y "no imponer las leyes a los demás" y así poder "dar ejemplo al resto de la sociedad para que las sigan".



También consideró que no cree que la gente les vea como "terroristas", sino que Estados Unidos acuñó el término "guerra contra el terror" y "todo aquel que no sigue esa línea es calificado como terrorista".



También calificó como "desafortunada" la "histeria" que se ha desatado en los últimos días en Kabul con miles de personas intentando llegar desesperadamente al aeropuerto de la capital afgana para huir del país.



Respecto a la seguridad en torno a la terminal aerea, dijo que los militantes talibanes que están controlando sus accesos desde el exterior y las tropas estadounidenses, que controlan su interior, "están en constante contacto".

