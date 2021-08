Muerte de 4 docentes por covid-19 preocupa en punto caliente de Florida

Cuatro docentes murieron por covid-19 entre el lunes y el miércoles de esta semana en el condado Broward (Florida), uno de los puntos calientes de la actual ola de contagios y cuyas autoridades han hecho obligatorio el uso de mascarillas en la enseñanza pública, pese a una prohibición del gobernador.



Ana Fusco, jefa del Sindicato de Maestros de Broward, confirmó al canal de noticias CNN y a medios locales esas muertas ocurridas una semana antes del inicio del curso en ese condado del sureste de Florida, previsto para la semana próxima.



Los tres maestros y el asistente de maestro fallecidos aparentemente no estaban vacunados, según dijo a CNN Rosalind Osgood, presidenta de la Junta Escolar de Broward.



La "pandemia de los no vacunados", como la ha definido el presidente Joseph Biden, está afectando severamente a Florida, donde la contagiosa variante Delta se está propagando rápidamente y produciendo récords de contagios y muertes diarias, así como de hospitalizaciones.



Solo la mitad de la población de Florida está plenamente inmunizada frente al virus.



El gobernador Ron Desantis, republicano y opuesto a la estrategia contra la covid-19 de los gubernamentales Centros de Control y Previsión de Enfermedades (CDC), ha prohibido por ley obligar al uso de mascarillas en las escuelas y pedir certificados de vacunación en negocios e instituciones.



En el caso de las escuelas su política ha sido delegar en los padres la facultad de decidir si sus hijos llevan o no mascarilla y amenazado con sanciones económicas a quienes infrinjan esas normas.



La junta escolar de Broward desafió esa orden y los niños y maestros deberán llevar mascarillas cuando se reanuden las clases.



Este viernes en la capital del estado, Tallahassee, el juez John Cooper, presidirá una audiencia de una demanda contra el estado de Florida presentada por varios padres que buscan que se retire las prohibición de obligar al uso de tapabocas en las escuelas.



Los niños menores de 12 años no pueden ser vacunados en Florida y los CDC además recomiendan que en todo el territorio de EE.UU. las personas usen mascarillas cuando están en lugares cerrados.



Los padres alegan que la prohibición de DeSantis va en contra de lo establecido en la Constitución de Florida, que faculta exclusivamente a las juntas escolares para operar, controlar y supervisar la enseñanza en sus distritos.

